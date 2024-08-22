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В рамках национального проекта «Здравоохранение» в Сызранскую городскую и районную больницу поставлена стресс-система с велоэргометром.



Стресс-система помогает проводить диагностику нарушений в работе сердца. С момента ввода в эксплуатацию на новом оборудовании провели более 200 исследований.



«Метод велоэргометрии основывается на регистрации определенных показателей при возрастающей нагрузке на сердечно-сосудистую систему. Автоматический расчет показателей ускоряет исследование и повышает точность результатов. При выявлении патологии пациенты направляются в Центр сердечно-сосудистой хирургии и кардиологии для оказания специализированной помощи», – отметила заведующая консультативно-диагностическим отделением Сызранской больницы Елена Акиньшина.



Модернизация первичного звена здравоохранения — одно из направлений национального проекта «Здравоохранение», который реализуется по решению Президента России Владимира Путина. Всего в этом году в учреждения первичного звена здравоохранения региона планируется поставка 700 единиц медтехники.

Фото: минздрав СО