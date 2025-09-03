Я нашел ошибку
14 сентября 2025 года в Самарской области запланированы выборы депутатов представительных органов муниципальных образований по мажоритарной избирательной системе относительного большинства.
Регионы ПФО готовятся к предстоящим выборам
Событие для педагогов, родителей и работодателей объединит на одной площадке ключевых экспертов со всей области.
В регионе состоится организационно-презентационная сессия «Единая модель профориентации «Билет в будущее»
Сдача объекта планируется до конца 2025 года.
В селе Приволжье возводится модульное здание врачебной амбулатории
В Волгоградской области прошло первенство России по парусному спорту с участием 200 юных яхтсменов из 20 регионов.
Яхтсмены региона выиграли медали первенства России
Сильнейшие участники получат приглашение на очные соревнования, которые состоятся 27 сентября в Самаре во Дворце спорта легкой атлетики на улице Физкультурной.
Спортсменов-любителей приглашают принять участие в областном фестивале «ГТО - одна страна, одна команда!»
6 сильнейших команд ветеранов СВО встретятся во Владивостоке на Кубке по следж-хоккею «Герои нашего времени».
Сборная региона сыграет на турнире по следж-хоккею в рамках ВЭФ
С 5 по 6 сентября в областной столице пройдет VII Международный патриотический фестиваль «Самарское знамя» – символ братства и духовного единства народов, исторической памяти и преемственности поколений.
В Струковскоу саду состоится торжественное открытие фестиваля «Самарское знамя»
«Производительность 360» — это ключевое мероприятие в стране по обмену опытом в сфере бережливого производства.
Делегация Самарской области примет участие в VII федеральном форуме  «Производительность 360»
В селе Приволжье возводится модульное здание врачебной амбулатории

3 сентября 2025 17:35
86
Сдача объекта планируется до конца 2025 года.

Благодаря национальному проекту "Продолжительная и активная жизнь" в селе Приволжье возводится модульное здание врачебной амбулатории. Она будет располагаться на территории больничного комплекса.

На сегодняшний день уже завершена заливка фундамента и проведен первый этап работ. В ближайшее время начнется возведение модульной конструкции. После окончания всех строительных работ будет проводиться подключение коммуникаций. Сдача объекта планируется до конца 2025 года.

«Для удобства населения было принято решение построить врачебную амбулаторию на территории больницы, – отметила главный врач больницы Людмила Слепнева, – Это обеспечит прямую связь с основным корпусом, где сейчас ведётся капитальный ремонт: если пациенту потребуется консультация узкого специалиста или дополнительное обследование, он сможет попасть к врачу, не выходя из здания. Например, пациенту с травмой будет удобно пройти в кабинет рентгенографии, который расположен рядом. Кроме того, планируется, что в дальнейшем во врачебной амбулатории будут оборудованы кабинеты для школы для пациентов с хроническими неинфекционными заболеваниями и прививочный кабинет».

 

Фото:   минздрав СО

Весь список