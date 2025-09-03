86

Благодаря национальному проекту "Продолжительная и активная жизнь" в селе Приволжье возводится модульное здание врачебной амбулатории. Она будет располагаться на территории больничного комплекса.

На сегодняшний день уже завершена заливка фундамента и проведен первый этап работ. В ближайшее время начнется возведение модульной конструкции. После окончания всех строительных работ будет проводиться подключение коммуникаций. Сдача объекта планируется до конца 2025 года.

«Для удобства населения было принято решение построить врачебную амбулаторию на территории больницы, – отметила главный врач больницы Людмила Слепнева, – Это обеспечит прямую связь с основным корпусом, где сейчас ведётся капитальный ремонт: если пациенту потребуется консультация узкого специалиста или дополнительное обследование, он сможет попасть к врачу, не выходя из здания. Например, пациенту с травмой будет удобно пройти в кабинет рентгенографии, который расположен рядом. Кроме того, планируется, что в дальнейшем во врачебной амбулатории будут оборудованы кабинеты для школы для пациентов с хроническими неинфекционными заболеваниями и прививочный кабинет».

Фото: минздрав СО