Их цель — отработать навыки тушения пожаров и спасения людей на спортивных объектах, где много посетителей, а также проверить, как взаимодействуют сотрудники объекта, пожарные и городские службы.
В сызранском дворце спорта прошли пожарно-тактические учения
На новом автобусе также планируется осуществлять поездки на мероприятия по программе "Пушкинская карта".
В августе состоялся первый выезд автобуса ПАЗ - Vector с творческими коллективами Красноярского района
Самарскую область на соревнованиях представляют 5 команд спортивного клуба «Крылья Мечты» и ФКА «Сызрань» в футболе ампутантов.
«Стальная воля»: в Самаре открылся второй этап турнира РФС по адаптивному футболу
671 просветитель Самарской области участвует в пятом сезоне Знание.Премия.
Самарская область — в десятке лидеров заявочной кампании Знание.Премия — 2025
На заседании обсудили строительство и реконструкцию производственных объектов, закупку технологического оборудования в рамках федеральной субсидии, финансовую поддержку предприятий, реализацию проекта по строительству жилья для сотрудников предприятий ОП
В Самаре губернатор Вячеслав Федорищев провел заседание штаба по развитию ОПК
В селе Верхняя Подстепновка обновили подразделение Волжской больницы
В России предложили запретить работу коллекторов
Готовность образовательных учреждений Самары к учебному году проверили сотрудники Росгвардии
В селе Верхняя Подстепновка обновили подразделение Волжской больницы

4 сентября 2025 14:03
103
В селе Верхняя Подстепновка Волжского района завершился капитальный ремонт офиса врача общей практики. Новые условия созданы благодаря национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь».

В ходе ремонтных работ полностью заменены потолки, напольные и настенные покрытия, обновлена кафельная плитка в кабинетах, установлены новые двери. Заменены электропроводка и сантехника, установлены новые кондиционеры. Также обновлен фасад здания и входная группа с пандусом и лестницей. В ближайшее время в подразделение будет поставлено новое оборудование.

Приём пациентов в ОВОПе ведёт врач общей практики и две медсестры.

«Современное, светлое и уютное помещение полностью соответствует задачам первичного звена здравоохранения, – отметила врач общей практики Ольга Галанина, – Теперь и наши пациенты, и мы, медработники, можем работать и получать помощь в комфортных условиях. Кроме того, у нас есть автомобиль для выездов. Подразделение обслуживает более 1500 человек - это жители села Верхняя Подстепновка и прилегающих населенных пунктов – сёл Подстепновка и Преображенка».

Параллельно ремонтные работы завершаются и в других подразделениях Волжской больницы: в поликлинике села Дубовый Умёт и в ОВОПах села Спиридоновка и поселка Просвет.

Модернизация первичного звена здравоохранения – одно из важных направлений национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина. До конца года за счет средств федерального и областного бюджетов будут отремонтированы более 146 объектов здравоохранения.

Фото – министерство здравоохранения Самарской области

Здравоохранение
4 сентября 2025  14:03
В селе Верхняя Подстепновка обновили подразделение Волжской больницы
103
1 сентября они впервые надели белые халаты и почувствовали себя частью нового коллектива.
3 сентября 2025  18:03
 Около 3 тысяч первокурсников медколледжей региона вступили на путь профессии
467
Сдача объекта планируется до конца 2025 года.
3 сентября 2025  17:35
В селе Приволжье возводится модульное здание врачебной амбулатории
487
Участники программы получили знания и навыки от экспертов отрасли по ранней разработке лекарственных средств.
3 сентября 2025  15:33
В СамГМУ завершилась первая уникальная программа ДПО по ранней разработке инновационных лекарственных средств
513
Разработанный в СамГМУ тренажер ReviStabix получил регистрационное удостоверение
3 сентября 2025  11:52
Разработанный в СамГМУ тренажер ReviStabix получил регистрационное удостоверение
394
Для 12 тысяч жителей Суходола откроется обновлённое поликлиническое отделение
3 сентября 2025  10:54
Для 12 тысяч жителей Суходола откроется обновлённое поликлиническое отделение
338
Ногти часто отражают состояние здоровья, и проблема не всегда в нехватке витаминов. Например, на ногтях могут появиться линии Бо-Рейля.
2 сентября 2025  20:39
Врач назвала борозды на ногтях одним из симптомов сильного стресса
537
Помочь заново выстроить режим дня, включив туда интересные занятия, совместные мероприятия и активности.
2 сентября 2025  17:28
Медицинский психолог Самарской психиатрической больницы рассказала, как помочь подросткам преодолеть компьютерную зависимость
720
Соглашение о взаимодействии в этих направлениях подписали ректор СамГМУ и генеральный директор ОЭЗ «ВладМиВа».
2 сентября 2025  16:11
СамГМУ и «ВладМиВа» объединят усилия в разработке новых лекарств для стоматологии и подготовке профильных кадров
618
Как отметил министр, практическая помощь ординаторов системе здравоохранения была неотъемлемой частью их подготовки.
2 сентября 2025  15:59
Выпуск ординаторов СамГМУ - 2025: практическое здравоохранение усилит 561 новый специалист  
573
Современная медицина
15 августа 2024  10:59
СамГМУ и «Аскона» разработают портативное устройство для диагностики и коррекций нарушений сна
15142
В центре внимания
Иван Носков: «В Самаре стало одним красивым современным фонтаном больше»
4 сентября 2025  10:00
Иван Носков: «В Самаре стало одним красивым современным фонтаном больше»
183
Месторасположение будущих объектов пока не определено. В настоящее время ведется поиск участков, которые отвечают всем необходимым требованиям.
3 сентября 2025  20:13
Вячеслав Федорищев анонсировал подписание концессии в сфере обращения с ТКО
416
Губернатор объявил о внедрении дополнительного инструмента кадровой политики – системы проверок госслужащих с применением полиграфа.
3 сентября 2025  16:01
Вячеслав Федорищев: полиграф как инструмент обеспечения честности и эффективности команды
470
В Самарской области начала работу бесплатная горячая линия психологической помощи и поддержки
3 сентября 2025  12:35
В Самарской области начала работу бесплатная горячая линия психологической помощи и поддержки
489
В Самаре стартовало благоустройство общественных пространств в рамках проекта «Народный бюджет Самарской области»
3 сентября 2025  12:02
В Самаре стартовало благоустройство общественных пространств в рамках проекта «Народный бюджет Самарской области»
393
