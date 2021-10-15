В селе Новые Сосны Клявлинского района возведен современный ФАП

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На сегодняшний день в селе Новые Сосны завершено возведение нового модульного здания фельдшерско-акушерского пункта. И хотя сейчас жители получают помощь в медицинском пункте, расположенном в приспособленном помещении, ждать открытия нового ФАПа осталось недолго.

«На очереди — оснащение пункта новым оборудованием, мебелью, средствами для транспортировки пациентов, — рассказал заместитель главного врача Клявлинской больницы Анатолий Майоров. — В течение месяца мы получим все необходимое для оказания помощи населению в соответствии со стандартом оснащения ФАПа. Также планируется благоустройство территории вокруг возведенного здания. Радует, что с кадровым вопросом проблем нет. Заведующая ФАПом — опытный медицинский работник, фельдшер высшей категории Надежда Иванова».

Надежда Васильевна на протяжении многих лет работает в сельском фельдшерско-акушерском пункте, ее общий стаж работы в здравоохранении составляет более 37 лет. Свое здоровье фельдшеру доверяют 353 жителя села, более половины из них — представители старшего поколения, которые теперь будут получать медицинскую помощь в более комфортных условиях.



Фото: pixabay