Я нашел ошибку
Главные новости:
Во время ремонтных работ на теплотрассе на одной из центральных улиц областной столицы под снос пошли деревья и кустарники.
В горадминистрации рассказали, как озеленят улицу Куйбышева в Самаре
Криштиану Роналду обнял иранскую художницу во время пребывания в стране, что может трактоваться как прелюбодеяние, совершенное лицом, не состоящим в браке.
Футболисту Криштиану Роналду могут назначить почти 100 ударов плетьми за нарушение закона Ирана
Дмитрий Азаров провел рабочую встречу с представителями ветеранских организаций и патриотических объединений региона
В селе проживает более 500 человек, 80 из которых – дети.
В селе Ивашевка скоро откроется модульный фельдшерско-акушерский пункт
Больных простудой будут лечить по-новому.
Минздрав предложил исключить при лечении больных простудой антибиотики, но добавить больше антивирусных препаратов
 Губернатор нацелил глав городов и районов Самарской области на оперативную отработку обращений участников СВО и семей военнослужащих.
Дмитрий Азаров провел совещание с главами городов и районов Самарской области
В связи с неблагоприятными погодными явлениями на территории Самарской области, Главное управление призывает водителей быть внимательными на дорогах.
12 октября местами в Самарской области ожидается усиление ветра
Стороны обсудили результаты текущих работ по восстановлению Снежного и перспективные планы, в том числе по участию ДНР в реализации национальных проектов.
11 октября Виктор Кудряшов провел рабочую встречу с председателем Правительства ДНР Евгением Солнцевым
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 99.93
-1.43
EUR 105.69
-1.34
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре открывается юбилейная выставка Булгакова В. В. «В краю берез и тополей»
Самарцам расскажут, как создавались запомнившиеся зрителю образы героев фильмов Рязанова
В Самаре состоится открытие выставки художественного ткачества Дины Ковалевой
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В селе Ивашевка скоро откроется модульный фельдшерско-акушерский пункт

11 октября 2023 20:41
128
В селе проживает более 500 человек, 80 из которых – дети.

В ближайшее время в селе Ивашевка откроется модульный фельдшерско-акушерский пункт. Новые условия для оказания первичной, а при необходимости – неотложной и экстренной, – помощи жителям создаются по национальному проекту «Здравоохранение».

В селе проживает более 500 человек, 80 из которых – дети. Раньше сельчане проходили диспансеризацию и профосмотры, наблюдались и получали лекарства в ФАПе, размещенном в приспособленном здании. В мае началось возведение нового медпункта.

 «Сельский фельдшер оказывает первичную доврачебную помощь и проводит профилактические мероприятия. В новом здании будут обеспечены наиболее комфортные, безопасные условия для организации работы. В нем есть все необходимое: кабинет приема фельдшера и узких специалистов, процедурный кабинет, совмещенный с прививочным. Новый ФАП полностью оснащен медицинским оборудованием для проведения диагностических мероприятий, оказания неотложной медицинской помощи, холодильником для хранения препаратов. Организовано автоматизированное  рабочее место подключенным к сети ЕМИАС. Площади подразделения позволят организовать работу выездной врачебной бригады», – рассказала заведующая отделением семейной медицины Сызранской больницы Инна Емакаева.

 «Уникальная особенность ФАПа - внутреннее оснащение. Это комплекс так называемых чистых помещений. Они состоят из герметичных ограждающих панелей, специализированных медицинских потолочных панелей clip-in, гомогенного напольного покрытия, а также современного инженерного оборудования, — пояснил главный инженер проекта Андрей Платонов. Ключевое преимущество использования таких панелей – снижение риска возникновения и развития внутрибольничных инфекций благодаря герметичности панелей и применения антибактериальной отделки с повышенной износостойкостью».

Напомним, в рамках нацпроекта «Здравоохранение», инициированного Президентом России Владимиром Путиным, реализуется региональный проект по модернизации первичного звена здравоохранения. В регионе при поддержке Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова ведется активная работа по укреплению системы здравоохранения, развитию первичной медико-санитарной помощи, оснащению медучреждений современным оборудованием и автотранспортом.

 За последние три года благодаря нацпроекту в Сызранском районе построены 5 здания для размещения медицинских подразделений. В ближайшее время будут введены еще 2 – в Сызрани и селе Трубетчино.

 

Фото:   freepik.com

 

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Здравоохранение
В селе проживает более 500 человек, 80 из которых – дети.
11 октября 2023  20:41
В селе Ивашевка скоро откроется модульный фельдшерско-акушерский пункт
128
Медработники призывают обезопасить себя от осложнений гриппа с помощью прививки. 
11 октября 2023  17:33
В регионе продолжается иммунизация населения против гриппа
164
В настоящее время в регионе на базе реабилитационных центров для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья работают четыре выездные реабилитационные бригады.
11 октября 2023  15:39
Реабилитационные услуги на дому семьям с детьми в Самарской оказывают выездные бригады специалистов
353
Внедрение нового порядка, открытие специализированных кабинетов и подготовка кадров.
10 октября 2023  17:52
В Самарской области совершенствуется оказание психолого-психотерапевтической помощи
445
 Автомобили распределены между поликлиниками, фельдшерско-акушерскими пунктами и офисами врачей общей практики.
10 октября 2023  16:56
Автопарк из 14 новых автомобилей помогает оперативно оказывать помощь пациентам Кинельской больницы
499
Высокие технологии и 6 часов работы хирургов.
9 октября 2023  19:11
Самарские врачи провели сложную высокотехнологичную операцию подростку с прогрессирующим сколиозом
586
Возведение модульной амбулатории началось в июне. Сейчас в здании завершается монтаж инженерных коммуникаций, ожидается поставка мебели и оборудования.
9 октября 2023  18:20
В поселке Тимофеевка готовятся к  открытию новой врачебной амбулатории
523
Психическое здоровье ребенка является предпосылкой не только его эмоционального благополучия и физического здоровья, но и успешной социализации, хорошей школьной успеваемости, решения вопроса о выборе жизненного пути.​
9 октября 2023  14:37
Детский психиатр минздрава СО назвала 10 критериев психического здоровья
531
Россиянам предрекают обширную заболеваемость ОРВИ
8 октября 2023  13:35
Россиянам предрекают обширную заболеваемость ОРВИ
670
Для беременных женщин провели консультации, лекции, мастер-классы по уходу за новорожденными.
7 октября 2023  14:31
В родильных домах и женских консультациях региона провели День беременных
916
Весь список
В центре внимания
Перспективы дальнейшего развития транспортной отрасли обсудили в Самаре
11 октября 2023  11:55
Перспективы дальнейшего развития транспортной отрасли обсудили в Самаре
252
В октябре на радиотелевизионных станциях (РТС) Самарской области пройдет плановая профилактика
11 октября 2023  10:42
В октябре на радиотелевизионных станциях (РТС) Самарской области пройдет плановая профилактика
288
13 октября в Самаре будет проводиться автоматизированное распределение свободных мест в детсады
10 октября 2023  15:49
13 октября в Самаре будет проводиться автоматизированное распределение свободных мест в детсады
513
99,6% многоквартирных домов и 99,9% социальных учреждений в Самаре обеспечены теплом
10 октября 2023  15:29
99,6% многоквартирных домов и 99,9% социальных учреждений в Самаре обеспечены теплом
463
Самару почти всю подключили к теплу
9 октября 2023  13:56
Самару почти всю подключили к теплу
602
Весь список