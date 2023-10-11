В селе Ивашевка скоро откроется модульный фельдшерско-акушерский пункт

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В ближайшее время в селе Ивашевка откроется модульный фельдшерско-акушерский пункт. Новые условия для оказания первичной, а при необходимости – неотложной и экстренной, – помощи жителям создаются по национальному проекту «Здравоохранение».



В селе проживает более 500 человек, 80 из которых – дети. Раньше сельчане проходили диспансеризацию и профосмотры, наблюдались и получали лекарства в ФАПе, размещенном в приспособленном здании. В мае началось возведение нового медпункта.



«Сельский фельдшер оказывает первичную доврачебную помощь и проводит профилактические мероприятия. В новом здании будут обеспечены наиболее комфортные, безопасные условия для организации работы. В нем есть все необходимое: кабинет приема фельдшера и узких специалистов, процедурный кабинет, совмещенный с прививочным. Новый ФАП полностью оснащен медицинским оборудованием для проведения диагностических мероприятий, оказания неотложной медицинской помощи, холодильником для хранения препаратов. Организовано автоматизированное рабочее место подключенным к сети ЕМИАС. Площади подразделения позволят организовать работу выездной врачебной бригады», – рассказала заведующая отделением семейной медицины Сызранской больницы Инна Емакаева.



«Уникальная особенность ФАПа - внутреннее оснащение. Это комплекс так называемых чистых помещений. Они состоят из герметичных ограждающих панелей, специализированных медицинских потолочных панелей clip-in, гомогенного напольного покрытия, а также современного инженерного оборудования, — пояснил главный инженер проекта Андрей Платонов. Ключевое преимущество использования таких панелей – снижение риска возникновения и развития внутрибольничных инфекций благодаря герметичности панелей и применения антибактериальной отделки с повышенной износостойкостью».



Напомним, в рамках нацпроекта «Здравоохранение», инициированного Президентом России Владимиром Путиным, реализуется региональный проект по модернизации первичного звена здравоохранения. В регионе при поддержке Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова ведется активная работа по укреплению системы здравоохранения, развитию первичной медико-санитарной помощи, оснащению медучреждений современным оборудованием и автотранспортом.



За последние три года благодаря нацпроекту в Сызранском районе построены 5 здания для размещения медицинских подразделений. В ближайшее время будут введены еще 2 – в Сызрани и селе Трубетчино.

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