Мексика заявила о готовности принимать российских туристов

Мексика уже готова принимать туристов из России и рассчитывает на возобновление прямого авиасообщения между странами. Об этом РИА Новости заявил глава мексиканской ассоциации городов из списка наследия ЮНЕСКО Хорхе Гонсалес.

По его словам, у страны есть все необходимое для приема россиян, а запуск прямых рейсов стал бы важным шагом для развития туризма. «У нас все есть, чтобы принимать туристов из России. Если бы запустили рейсы, было бы чудесно», – сказал Хорхе Гонсалес агентству.

Как уточнил собеседник, сейчас путешественникам приходится летать в Мексику с пересадками, чаще всего через Стамбул. При этом у России уже есть опыт прямых перелетов в соседнюю с Мексикой Кубу. «И почему бы тогда не (запустить – ред.) прямые перелеты из Мехико в Москву? Так не пришлось бы летать через Стамбул или Дубай», – отметил он.

Ранее в посольстве Мексики в России сообщали, что мексиканское туристическое бюро ведет переговоры с двумя российскими авиакомпаниями о возможности возобновления прямых чартерных рейсов. Гонсалес также выразил надежду, что со временем россияне будут приезжать в Мексику не только ради пляжного отдыха, но и ради ее исторических городов и традиционных праздников.