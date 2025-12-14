Мексика заявила о готовности принимать российских туристов

Я нашел ошибку
Главные новости:
В СамАрте историю мальчика-звезды расскажут и споют обитатели леса, которые стали его проводниками на жизненном пути.
В Самарском ТЮЗе пройдет премьера спектакля «Звездный мальчик» по сказке Оскара Уайльда
В Самарской области 14 декабря закрыли ещё один участок трассы М-5
В Самарской области 14 декабря закрыли ещё один участок трассы М-5
Число жертв тропического шторма на Шри-Ланке достигло 643
Число жертв тропического шторма на Шри-Ланке достигло 643
Эксперт назвала признаки качественных мандаринов
Эксперт назвала признаки качественных мандаринов
73% сотрудников из Самары сомневаются в обоснованности требований информационной безопасности
73% сотрудников из Самары сомневаются в обоснованности требований информационной безопасности
Горнолыжный комплекс "СОК" в Самаре откроется 27 декабря
Горнолыжный комплекс "СОК" в Самаре откроется 27 декабря
Молодой человек приехал в Сызрань заработки, поругался с работодателем и решил обокрасть соседнюю дачу
Молодой человек приехал в Сызрань заработки, поругался с работодателем и решил обокрасть соседнюю дачу
Лыжников просят воздержаться от катания на "Чайке"
Лыжников просят воздержаться от катания на "Чайке"
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 79.73
0.39
EUR 93.56
0.62
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарские полицейские вместе с ветеранами ОВД провели встречи со школьниками
Ученики второго кадетского класса Росгвардии в Самаре принесли присягу в День Героев Отечества
В Самаре в «Заварке» состоится иммерсивная экскурсия «Наступающий наступает!»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Мексика заявила о готовности принимать российских туристов

189
Мексика заявила о готовности принимать российских туристов

Мексика уже готова принимать туристов из России и рассчитывает на возобновление прямого авиасообщения между странами. Об этом РИА Новости заявил глава мексиканской ассоциации городов из списка наследия ЮНЕСКО Хорхе Гонсалес.

По его словам, у страны есть все необходимое для приема россиян, а запуск прямых рейсов стал бы важным шагом для развития туризма. «У нас все есть, чтобы принимать туристов из России. Если бы запустили рейсы, было бы чудесно», – сказал Хорхе Гонсалес агентству.

Как уточнил собеседник, сейчас путешественникам приходится летать в Мексику с пересадками, чаще всего через Стамбул. При этом у России уже есть опыт прямых перелетов в соседнюю с Мексикой Кубу. «И почему бы тогда не (запустить – ред.) прямые перелеты из Мехико в Москву? Так не пришлось бы летать через Стамбул или Дубай», – отметил он.

Ранее в посольстве Мексики в России сообщали, что мексиканское туристическое бюро ведет переговоры с двумя российскими авиакомпаниями о возможности возобновления прямых чартерных рейсов. Гонсалес также выразил надежду, что со временем россияне будут приезжать в Мексику не только ради пляжного отдыха, но и ради ее исторических городов и традиционных праздников.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самаре стартует культурно-просветительский проект «Интерактивный трамвай»
14 декабря 2025  11:12
В Самаре стартует культурно-просветительский проект «Интерактивный трамвай»
214
В Самаре откроются 140 елочных базаров с 15 декабря
13 декабря 2025  11:23
В Самаре откроются 140 елочных базаров с 15 декабря
498
Глава региона поздравил собравшихся с Днем Конституции и подчеркнул важность этого праздника для всей страны.
12 декабря 2025  15:11
В Самаре в День Конституции РФ Вячеслав Федорищев вручил госнаграды жителям
592
В Самаре до конца 2025 года будет построен дом социального обслуживания
12 декабря 2025  11:17
В Самаре до конца 2025 года будет построен дом социального обслуживания
517
Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем Конституции Российской Федерации
12 декабря 2025  09:42
Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем Конституции Российской Федерации
435
Весь список