Этап Кубка России по синхронному катанию на коньках проходят в эти дни в Самаре

Этап Кубка России, всероссийские соревнования «Самарочка» и всероссийское физкультурное мероприятие по синхронному катанию на коньках проходят в эти дни в Самаре.
39 команд из разных регионов России соревнуются на льду самарского Дворца спорта.
Победители и призеры первых двух дней соревнований:
2-й спортивный разряд
1. Матрёшки Татарстан
2. Голден Прайз Санкт-Петербург
3. Юность-преновисы Свердловская область
1-й спортивный разряд
1. Казаночка Татарстан
2. Фриволите-1 Московская область
3. Санрайз-2 Санкт-Петербург
Кандидаты в мастера спорта
1. Юность Свердловская область
2. Санрайз-1 Санкт-Петербург
3. Кристалл Айс Джуниор Москва
Соревнования продолжаются: сегодня определятся победителей призеры этапа Кубка России среди мастеров спорта.
Фото: скриншот видео/Самарский спорт