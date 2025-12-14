Этап Кубка России по синхронному катанию на коньках проходят в эти дни в Самаре

Этап Кубка России, всероссийские соревнования «Самарочка» и всероссийское физкультурное мероприятие по синхронному катанию на коньках проходят в эти дни в Самаре.

39 команд из разных регионов России соревнуются на льду самарского Дворца спорта.

Победители и призеры первых двух дней соревнований:

2-й спортивный разряд



1. Матрёшки Татарстан

2. Голден Прайз Санкт-Петербург

3. Юность-преновисы Свердловская область

1-й спортивный разряд

1. Казаночка Татарстан

2. Фриволите-1 Московская область

3. Санрайз-2 Санкт-Петербург

Кандидаты в мастера спорта

1. Юность Свердловская область

2. Санрайз-1 Санкт-Петербург

3. Кристалл Айс Джуниор Москва

Соревнования продолжаются: сегодня определятся победителей призеры этапа Кубка России среди мастеров спорта.

Фото: скриншот видео/Самарский спорт