Путин наградил ученого из Самары

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении государственными наградами. Одним из обладателей стал самарский ученый.

«За многолетнюю плодотворную изобретательскую деятельность Борису Лихтциндеру присвоено почетное звание „Заслуженный изобретатель РФ“», — говорится в документе, опубликованном на портале Кремля.

Одними из первых исследователя поздравили коллеги из Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики (ПГУТИ). Они отметили, что Борис Лихтциндер отдал науке больше 48 лет.

«Он является одним из ведущих специалистов в области измерительной и вычислительной техники, создателем нового научного направления в теории измерений, получившего название „Теория измерения многосвязных объектов“, на основе которого разработан новый класс средств измерений „Многомерные измерительные устройства“. Старший научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории „Инфокоммуникационные технологии“ ПГУТИ, вице-президент РОО АТИ, Заслуженный работник высшей школы РФ», — заявили в ПГУТИ.

Борису Лихтциндеру 93 года, и он активно работает, пишет 63.ру.