С заснеженной трассы под Саратовом эвакуировали 148 человек

С заснеженной трассы в Энгельсском районе Саратовской области спасатели эвакуировали почти 150 человек. Люди застряли в снежных заносах во время сильной метели и не могли продолжить движение.

Как сообщил РИА Новости начальник управления региональной безопасности правительства области Юрий Юрин, на данный момент служба спасения Саратовской области эвакуировала с трассы в Энгельсском районе в пункты временного размещения 148 человек, среди которых 34 ребёнка. По его словам, в операции задействована специальная техника, включая гусеничный вездеход, а работы по эвакуации продолжаются.эвакуации продолжаются.

Эвакуацию проводили вблизи села Безымянное. Людей вывезли из автомобилей и доставили в пункт временного размещения, развернутый в селе Титоренко.

В субботу в регионе прошёл сильный снегопад, сопровождался штормовым ветром с порывами до 25–27 м/с. Из-за ухудшения погоды экстренные и коммунальные службы перевели на усиленный режим работы, а на пяти федеральных трассах ввели ограничения для грузовиков и автобусов, пишет МК.