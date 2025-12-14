тольяттинка получила уголовное дело за фиктивную регистрацию мигрантов

Участковые уполномоченные отдела полиции по Автозаводскому району Управления МВД России по городу Тольятти пресекли факт фиктивной постановки на учет по месту пребывания иностранцев.

По данным сотрудников полиции местная жительница 1983 года рождения незаконно поставила на миграционный учет 11 иностранных граждан в принадлежащей ей квартире многоэтажного дома, в дальнейшем не собираясь предоставлять им жилое помещение для фактического проживания.

Полицейскими проведен осмотр помещения, опрошены жители многоквартирного дома и сотрудники управляющей организаций, изъяты документы. Определено, что квартира не приспособлена и не рассчитана на проживание такого числа людей.

Ранее не судимая местная жительница предупреждалась сотрудниками полиции об ответственности в случае нарушения миграционного законодательства, но все равно преступила закон.

Злоумышленница признала вину в совершении противоправного деяния и пояснила, что за свои «услуги» получила денежное вознаграждение в размере свыше трех тысяч рублей.

В результате проведенных мероприятий иностранные граждане сняты с миграционного учета по месту пребывания.

Отделом дознания ОП по Автозаводскому району Управления МВД России по городу Тольятти в отношении местной жительницы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в Российской Федерации).

Полицейские предупреждают: нарушение миграционного законодательства влечет за собой уголовную ответственность. Не поддавайтесь на предложения о фиктивных постановках на учет, не становитесь соучастниками преступления. При получении подобных противоправных предложений немедленно прекратите любые переговоры, обратитесь в полицию для сообщения о данном факте, сохраняйте все доказательства – переписку, записи разговоров.