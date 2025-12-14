Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре стартует культурно-просветительский проект «Интерактивный трамвай»
В Самаре стартует культурно-просветительский проект «Интерактивный трамвай»
тольяттинка получила уголовное дело за фиктивную регистрацию мигрантов
Тольяттинка получила уголовное дело за фиктивную регистрацию мигрантов
Россия нарастила до максимума за три года экспорт мороженого в США
Россия нарастила до максимума за три года экспорт мороженого в США
Депутаты Госдумы призвали проверить законность роста цен на сотовую связь в РФ
Депутаты Госдумы призвали проверить законность роста цен на сотовую связь в РФ
Правительство России одобрило переговоры с NASA о перекрестных полетах
Правительство России одобрило переговоры с NASA о перекрестных полетах
С 21.00 13 декабря.  Ориентировочное время окончания прекращения движения 08.00 14.12.2025.
Введено временное ограничение движения на участке федеральной автомобильной дороги  М-5 «Урал»
Из-за рухнувшего на рельсы столба и потери контакта все последующие составы встали.
В Самаре вечером на пересечении улиц Георгия Димитрова и Демократической трамвай снес столб
Специалисты помогут птицам адаптироваться и окрепнуть к весне.
В парке 50-летия Победы в лебяжьем доме поселились два лебедя-подростка
Самарские полицейские вместе с ветеранами ОВД провели встречи со школьниками
Ученики второго кадетского класса Росгвардии в Самаре принесли присягу в День Героев Отечества
В Самаре в «Заварке» состоится иммерсивная экскурсия «Наступающий наступает!»
Тольяттинка получила уголовное дело за фиктивную регистрацию мигрантов

тольяттинка получила уголовное дело за фиктивную регистрацию мигрантов

Участковые уполномоченные отдела полиции по Автозаводскому району Управления МВД России по городу Тольятти пресекли факт фиктивной постановки на учет по месту пребывания иностранцев.

По данным сотрудников полиции местная жительница 1983 года рождения незаконно поставила на миграционный учет 11 иностранных граждан в принадлежащей ей квартире многоэтажного дома, в дальнейшем не собираясь предоставлять им жилое помещение для фактического проживания.

Полицейскими проведен осмотр помещения, опрошены жители многоквартирного дома и сотрудники управляющей организаций, изъяты документы. Определено, что квартира не приспособлена и не рассчитана на проживание такого числа людей.

Ранее не судимая местная жительница предупреждалась сотрудниками полиции об ответственности в случае нарушения миграционного законодательства, но все равно преступила закон.

Злоумышленница признала вину в совершении противоправного деяния и пояснила, что за свои «услуги» получила денежное вознаграждение в размере свыше трех тысяч рублей.

В результате проведенных мероприятий иностранные граждане сняты с миграционного учета по месту пребывания.

Отделом дознания ОП по Автозаводскому району Управления МВД России по городу Тольятти в отношении местной жительницы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в Российской Федерации).  

 

Полицейские предупреждают: нарушение миграционного законодательства влечет за собой уголовную ответственность. Не поддавайтесь на предложения о фиктивных постановках на учет, не становитесь соучастниками преступления. При получении подобных противоправных предложений немедленно прекратите любые переговоры, обратитесь в полицию для сообщения о данном факте, сохраняйте все доказательства – переписку, записи разговоров.

В центре внимания
В Самаре откроются 140 елочных базаров с 15 декабря
13 декабря 2025  11:23
В Самаре откроются 140 елочных базаров с 15 декабря
464
Глава региона поздравил собравшихся с Днем Конституции и подчеркнул важность этого праздника для всей страны.
12 декабря 2025  15:11
В Самаре в День Конституции РФ Вячеслав Федорищев вручил госнаграды жителям
572
В Самаре до конца 2025 года будет построен дом социального обслуживания
12 декабря 2025  11:17
В Самаре до конца 2025 года будет построен дом социального обслуживания
496
Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем Конституции Российской Федерации
12 декабря 2025  09:42
Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем Конституции Российской Федерации
419
Центральной темой повестки стали вопросы обеспечения безопасности жителей региона в период предстоящих новогодних и рождественских праздников.
11 декабря 2025  20:03
Губернатор Вячеслав Федорищев провел заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба
942
