Сильнейшие участники получат приглашение на очные соревнования, которые состоятся 27 сентября в Самаре во Дворце спорта легкой атлетики на улице Физкультурной.
Спортсменов-любителей приглашают принять участие в областном фестивале «ГТО - одна страна, одна команда!»
6 сильнейших команд ветеранов СВО встретятся во Владивостоке на Кубке по следж-хоккею «Герои нашего времени».
Сборная региона сыграет на турнире по следж-хоккею в рамках ВЭФ
С 5 по 6 сентября в областной столице пройдет VII Международный патриотический фестиваль «Самарское знамя» – символ братства и духовного единства народов, исторической памяти и преемственности поколений.
В Струковскоу саду состоится торжественное открытие фестиваля «Самарское знамя»
«Производительность 360» — это ключевое мероприятие в стране по обмену опытом в сфере бережливого производства.
Делегация Самарской области примет участие в VII федеральном форуме  «Производительность 360»
Мероприятие приурочено ко Дню программиста в России и охватит все регионы страны.
Жителей губернии приглашают проверить уровень цифровой грамотности
Жители просили руководителя области помочь с решением вопроса ремонта подъездных путей и благоустройства данного населенного пункта.
Благоустройство поселка «Юбилейный»: губернатор Вячеслав Федорищев провел личный прием граждан
Губернатор объявил о внедрении дополнительного инструмента кадровой политики – системы проверок госслужащих с применением полиграфа.
Вячеслав Федорищев: полиграф как инструмент обеспечения честности и эффективности команды
Прошло траурное мероприятие, посвящённое памяти погибших военнослужащих и граждан, отдавших свои жизни за Победу.
Сотрудники ИК-10 УФСИН СО организовали для осужденных воспитательное мероприятие в память о павших во Второй мировой войне
В СамГМУ завершилась первая уникальная программа ДПО по ранней разработке инновационных лекарственных средств

3 сентября 2025 15:33
170
Участники программы получили знания и навыки от экспертов отрасли по ранней разработке лекарственных средств.

В Самарском государственном медицинском университете Минздрава России (СамГМУ) завершилась первая уникальная программа дополнительного профессионального образования (ДПО) «Ранняя разработка инновационных лекарственных средств». Программа была создана совместно с группой компаний «ХимРар». Свои проекты защитили слушатели с высшим медицинским, фармацевтическим и химическим образованием из Москвы, Санкт-Петербурга, Кемерово и Якутска.

Участники программы получили знания и навыки от экспертов отрасли по ранней разработке лекарственных средств. Они узнали, как правильно выбрать направление разработки, что такое молекулярная биомишень, как помогает программирование на языке Python при создании лекарственных средств, в чем разница между медицинской химией и хемоинформатикой, как смоделировать свое патентоспособное лекарство и многое другое.

В конце августа состоялась итоговая защита проектов, в которых участники представили результаты по актуальным направлениям разработки -  инновационные противоопухолевые молекулы и молекулы для лечения бронхиальной астмы. Значительная часть получила высокую оценку экспертов.

«Мы первые в России, кто реализовал образовательную программу по медицинской химии и хемоинформатике в онлайн-формате и, в то же время, давали полное представление о жизненном цикле лекарственных средств, обо всех этапах разработки, – говорит директор НОЦ «Фармация» СамГМУ, один из организаторов программы Татьяна Рязанова. -  Необходимость подобных программ связана со стратегическими национальными задачами по разработке инновационных отечественных лекарственных средств и нехваткой высококвалифицированных кадров на этапах ранней разработки. Реализация программы стала возможной благодаря привлечению как внешних экспертов, так и компетенциям сотрудников НОЦ «Фармация». Результаты программы превзошли наши изначальные ожидания, а слушатели отмечают высокий уровень знаний и быстрое решение всех организационных вопросов».

На протяжении всего обучения каждый участник программы получал менторскую поддержку и обратную связь от экспертов.

«Образовательная программа по хемоинформатике и медицинской химии в таком формате реализуется впервые, и считаю, что у этого формата есть перспективы, – отметил руководитель направления разработки инновационных лекарственных средств НИИ ХимРар, внешний эксперт и лектор программы, член экспертной комиссии по защите проектов Константин Балакин. - Сильной стороной всех проектов является выбор актуальнейших направлений, значимых для здравоохранения страны. Практически все проекты в том виде, котором представлены, или после доработки, могут претендовать на участие в грантовых конкурсах и, после достижения определенного уровня готовности, будут поддержаны фармацевтической индустрией».

Программа реализовывалась с февраля по август при участии сотрудников НОЦ «Фармация» СамГМУ, кафедры медицинской физики, математики и информатики, профильных кафедр Института фармации, НИИ БиоТех, Управления интеллектуальной собственностью и при активной поддержке группы по внедрению современных образовательных технологий  отдела маркетинга и продаж Института профессионального образования СамГМУ.

«Большое спасибо за предоставленную возможность пройти за полгода в онлайн-формате тот материал, для изучения которого обычно нужно пройти обучение в магистратуре, – говорит слушатель программы, младший научный сотрудник ИБГ РАН, лаборант-исследователь НИЦ «Курчатовский институт» Александр Кручинин. -  Было огромным удовольствием работать с такими специалистами. Безусловно, я планирую развиваться и работать в новой для себе сфере».

По вопросам обучения можно обращаться по электронной почте: t.k.ryazanova@samsmu.ru .

 

Фото предоставлено пресс-службой СамГМУ

 

Теги: Медицина Самара

