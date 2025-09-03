В СамГМУ завершилась первая уникальная программа ДПО по ранней разработке инновационных лекарственных средств

170

В Самарском государственном медицинском университете Минздрава России (СамГМУ) завершилась первая уникальная программа дополнительного профессионального образования (ДПО) «Ранняя разработка инновационных лекарственных средств». Программа была создана совместно с группой компаний «ХимРар». Свои проекты защитили слушатели с высшим медицинским, фармацевтическим и химическим образованием из Москвы, Санкт-Петербурга, Кемерово и Якутска.

Участники программы получили знания и навыки от экспертов отрасли по ранней разработке лекарственных средств. Они узнали, как правильно выбрать направление разработки, что такое молекулярная биомишень, как помогает программирование на языке Python при создании лекарственных средств, в чем разница между медицинской химией и хемоинформатикой, как смоделировать свое патентоспособное лекарство и многое другое.

В конце августа состоялась итоговая защита проектов, в которых участники представили результаты по актуальным направлениям разработки - инновационные противоопухолевые молекулы и молекулы для лечения бронхиальной астмы. Значительная часть получила высокую оценку экспертов.

«Мы первые в России, кто реализовал образовательную программу по медицинской химии и хемоинформатике в онлайн-формате и, в то же время, давали полное представление о жизненном цикле лекарственных средств, обо всех этапах разработки, – говорит директор НОЦ «Фармация» СамГМУ, один из организаторов программы Татьяна Рязанова. - Необходимость подобных программ связана со стратегическими национальными задачами по разработке инновационных отечественных лекарственных средств и нехваткой высококвалифицированных кадров на этапах ранней разработки. Реализация программы стала возможной благодаря привлечению как внешних экспертов, так и компетенциям сотрудников НОЦ «Фармация». Результаты программы превзошли наши изначальные ожидания, а слушатели отмечают высокий уровень знаний и быстрое решение всех организационных вопросов».

На протяжении всего обучения каждый участник программы получал менторскую поддержку и обратную связь от экспертов.

«Образовательная программа по хемоинформатике и медицинской химии в таком формате реализуется впервые, и считаю, что у этого формата есть перспективы, – отметил руководитель направления разработки инновационных лекарственных средств НИИ ХимРар, внешний эксперт и лектор программы, член экспертной комиссии по защите проектов Константин Балакин. - Сильной стороной всех проектов является выбор актуальнейших направлений, значимых для здравоохранения страны. Практически все проекты в том виде, котором представлены, или после доработки, могут претендовать на участие в грантовых конкурсах и, после достижения определенного уровня готовности, будут поддержаны фармацевтической индустрией».

Программа реализовывалась с февраля по август при участии сотрудников НОЦ «Фармация» СамГМУ, кафедры медицинской физики, математики и информатики, профильных кафедр Института фармации, НИИ БиоТех, Управления интеллектуальной собственностью и при активной поддержке группы по внедрению современных образовательных технологий отдела маркетинга и продаж Института профессионального образования СамГМУ.

«Большое спасибо за предоставленную возможность пройти за полгода в онлайн-формате тот материал, для изучения которого обычно нужно пройти обучение в магистратуре, – говорит слушатель программы, младший научный сотрудник ИБГ РАН, лаборант-исследователь НИЦ «Курчатовский институт» Александр Кручинин. - Было огромным удовольствием работать с такими специалистами. Безусловно, я планирую развиваться и работать в новой для себе сфере».

По вопросам обучения можно обращаться по электронной почте: t.k.ryazanova@samsmu.ru .

Фото предоставлено пресс-службой СамГМУ