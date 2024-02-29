В СамГМУ запустили уникальную образовательную программу подготовки специалистов по управлению здоровьем

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В Самарском государственном медицинском университете Минздрава России стартовало обучение по уникальным образовательным трекам, нацеленным на функциональную медицину, на целостный подход к здоровью человека и формирование нового направления здравоохранения, в основе которого — сохранение здоровья и профилактика заболеваний.

“Каждому человеку хочется продлить свое активное состояние, сохранить здоровье своих детей. Вот почему это направление так перспективно. Сегодня время, когда это направление зарождается и в обществе существует запрос на специалистов в области интегративной превентивной и антивозрастной медицины, мы видим большие перспективы появления новых кадровых позиций, как в медицинских учреждениях, так и других крупных компаниях и организациях. И студенты института профилактической медицины, выбравшие траекторию управления здоровьем, на выходе с программы смогут быть в числе первых, кто предложит людям то, что им нужно. Получив диплом, наши выпускники смогут работать не только в органах и учреждениях Роспотребнадзора, для них открыты новые позиции в таких направлениях, как нутрициология, медицинский фитнес, биохакинг и активное долголетие“, — комментирует директор Института профилактической медицины СамГМУ, д.м.н., профессор Ольга Сазонова.

Концепция нового образовательного трека основывается на понимании: болезни лучше предотвращать, чем их лечить. Получить подготовку по этому направлению можно в рамках образовательной программы специалитета “Медико-профилактическое дело” Института профилактической медицины СамГМУ. Выпускники в соответствии с образовательным профессиональным стандартом получат диплом врача по общей гигиене и эпидемиологии, будут готовы к санитарной службе. Но для желающих освоить новое направление специальности существующий образовательный профиль будет дополнен специальным образовательным треком управления здоровьем или индивидуальной профилактики с новыми образовательными модулями. Таким образом, студенты получают возможность выбрать траекторию образовательного профиля: траекторию персонифицированной профилактики, траекторию лабораторной диагностики или остаться на базовой траектории санитарной службы.

Как поясняет заместитель директора Института профилактической медицины, к.м.н., доцент Михаил Гаврюшин, готовя специалистов в сфере профилактики на протяжении более чем двадцати лет, Институт делал упор на санитарно-эпидемиологическое благополучие населения, на отсутствие вредного воздействия факторов среды обитания (воздух, вода, пищевые продукты) на здоровье человека. А сейчас в рамках нового направления ставка будет на индивидуальную профилактику, состояние здоровья человека.

“Если известное HR-понятие well-being (благополучие - англ.) предусматривает заботу о благополучии в команде, вовлеченность в рабочие процессы, ментальное здоровье коллектива, то мы, конечно, смотрим шире, говорим о благополучии в понимании образа жизни и самочувствия человека в целом. Наши выпускники станут специалистами, популяризирующими здоровье в обществе и профилактику болезней на индивидуальном уровне. Они будут заботиться о “благополучии самочувствия, здоровья” людей. По сути, это новое направление здравоохранения, но мы уверены, что за ним будущее”, —отмечает Михаил Гаврюшин. При этом выпускники, освоившие дополненную новыми модулями программу, смогут представлять достойную конкуренцию тем, кто сегодня широко предлагает эти услуги, не имея медицинского образования, что зачастую несет угрозу здоровью людей.

Студенты старших курсов также смогут дополнить и углубить свои знания в рамках понравившихся профессиональных траекторий, параллельно получив дополнительную квалификацию в рамках дополнительного профессионального образования по направлениям СамГМУ, где есть отдельные специальности «Нутрициология», «Медицинский фитнес», «Медицинский маркетинг» и другие.

“У нас сегодня недостаточно развита культура профилактики заболеваний, но это положение уже начинает меняться. В обществе есть запрос на сохранение здоровья, люди готовы и ищут тех, кто им в этом поможет. И это должны быть грамотные компетентные специалисты - медики. Поэтому приглашаем будущих студентов к нам за получением новых перспективных медицинских профессий”, — заключила Ольга Сазонова.

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