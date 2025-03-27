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В Самарскую поликлинику №4 поступили два новых УЗИ-аппарата

27 марта 2025 17:46
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Приём пациентов будет осуществляться по заранее составленному графику, что позволит минимизировать время ожидания и обеспечить оперативность диагностики.

В Самарскую городскую поликлинику №4 поступили два новых УЗИ-аппарата. Оборудование поставлено в рамках национального проекта "Продолжительная и активная жизнь", который реализуется по решению Президента России Владимира Владимировича Путина.

Один из аппаратов установлен в диагностическом отделении поликлиники. Он предназначен для проведения исследований щитовидной железы, органов брюшной полости и малого таза. Второй аппарат размещен в женской консультации, где будет использоваться для гинекологических исследований.

«Оборудование позволит нам проводить диагностику с высокой точностью и комфортом для пациентов. Мы уверены, что новое оборудование позволит повысить качество и доступность диагностических услуг для пациентов», - отметил главный врач поликлиники №4 Юрий Чернышёв.

На новом оборудовании будут работать три специалиста. Приём пациентов будет осуществляться по заранее составленному графику, что позволит минимизировать время ожидания и обеспечить оперативность диагностики.

Модернизация первичного звена здравоохранения — одно из важных направлений национального проекта "Продолжительная и активная жизнь". В этом году в медучреждения региона планируется поставка 812 единиц медтехники.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина Самара

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Приём пациентов будет осуществляться по заранее составленному графику, что позволит минимизировать время ожидания и обеспечить оперативность диагностики.
27 марта 2025  17:46
В Самарскую поликлинику №4 поступили два новых УЗИ-аппарата
67
Чтобы предотвратить развитие синусита, необходимо придерживаться нескольких эффективных мер.
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