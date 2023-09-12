В Самарскую область уже поступило 40% от планируемого количества вакцин против гриппа

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Традиционно в начале осенне-зимнего сезона доктора советуют сделать профилактические прививки от гриппа. Согласно плановым показателям, вакцинировать нужно 75% населения. Для этой цели в поликлиники области уже поступило более 620 000 доз вакцин, пишет Сова.

Из года в год специалисты подчеркивают, что прививка помогает избежать грозных осложнений после перенесенного гриппа.

Главный внештатный специалист Минздрава по педиатрии в Самаре, замглавврача по детству Самарской городской поликлиники № 15 Светлана Пыркова рассказала, что в детские и взрослые отделения поликлиник уже завезено около 40% от планируемого количества вакцин.

- Детям предлагается отечественная вакцина "Ультрикс Квадри", взрослых прививают вакциной "Совигрипп".

По словам Пырковой, медики ведут работу по привлечению населения на вакцинацию еще с лета.

- В этом году желающих сделать прививку очень много, - говорит доктор. - В некоторых лечебных учреждениях организовано проведение профилактических прививок по субботам. По будням мы приглашаем на прививку каждый день. В первую очередь в этом году вакцинируем детей раннего возраста, так как это наименее защищенная категория населения. Родителям следует помнить, что вакцинация защищает детей от осложнений гриппозной инфекции.

Светлана Пыркова констатировала, что год от года растет число граждан, готовых сделать прививку от гриппа. По ее словам, в этом году кампания началась очень активно, уже использовано 30% от поступившего объема вакцин.

- Вакцинироваться лучше в начале холодного сезона, так как с течением времени дети будут все больше контактировать между собой, среди них будут и заболевшие, - советует врач. - Но при этом следует помнить: даже если в начале осени ребенок переболеет, после полного его выздоровления все равно целесообразно сделать прививку от гриппа. Это снижает вероятность осложненного течения болезни – пневмонии и другие более тяжелых токсических форм. Кроме того, сама вакцинация от гриппа является тренировкой организма, когда он учится активно вырабатывать иммунитет. За счет этого снижается количество эпизодов вирусных инфекций в течение последующего года.

Вакцинация от гриппа показана детям с шестимесячного возраста. Малышей от полугода до трех лет вакцинируют двукратно с интервалом в 28 дней, ребят старше трех и до 18 лет – один раз в год.

Кроме того, вакцинация показана лицам старше 60 лет, пациентам с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой, бронхолегочной, эндокринной систем, с заболеванием почек, печени, метаболическими нарушениями и другими патологиями. Также к группам риска относятся учащиеся дошкольных, школьных учреждений, студенты вузов, колледжей, работники медицинских, образовательных, транспортных организаций.