В Самарской области в честь Дня работника скорой помощи запустили флэшмоб «Спасибо, скорая!»

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В регионе в честь Дня работника скорой помощи запустили флэшмоб «Спасибо, скорая!». Каждый житель региона может сказать «спасибо» работникам "скорой" за их нелегкий, круглосуточный труд по спасению жизней и оказанию оперативной медицинской помощи.

Слова благодарности можно разместить в комментариях под постом, а также на своей страничке в соцсетях с историей о людях, которые помогли вам, оказали своевременную помощь вашим близким, спасли жизнь, не забыв хэштег #спасибоскорая_63.

Призыв поблагодарить работников службы скорой помощи региона звучит и с медиа-экранов на склоне у площади Славы. Жители региона откликнулись: «Я хочу, чтобы у них было все хорошо. Чтобы побольше отдыхали. Потому что они много работают. Каждый день они делают важную работу». «Хочется сказать спасибо большое скорой помощи. Потому что прошлый год и этот год тоже очень сложный. Нужно перетерпеть, переждать. Скорая нам всегда поможет». «Поздравляем вас с этим праздником - вы большие молодцы, особенно в это время, тревожное для вашего ремесла. Вы справляетесь на ура - спасибо, что вы с нами».

К поздравлениям коллег с праздником присоединяется и врач анестезиолого-реанимационной бригады Самарской станции скорой медицинской помощи Павел Козлов:

«В этот праздник хочу пожелать своим коллегам здоровья и не потерять интерес к данной профессии, не выгореть. Каждый вызов по-своему уникален. Бывает так, что проживаешь с пациентом его жизнь. Желаю сотрудникам скорой помощи любить жизнь, ценить её, беречь себя. А пациентам — заботиться о своем здоровье и понимать, что ни один врач, ни один фельдшер не сможет, не в силах вернуть вам то, что вы не уберегли».