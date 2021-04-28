Я нашел ошибку
Главные новости:
Каждый житель региона может сказать «спасибо» работникам "скорой"  за их нелегкий, круглосуточный труд по спасению жизней.
В Самарской области в честь Дня работника скорой помощи запустили флэшмоб «Спасибо, скорая!»
Наставник и подопечный обсудили основные направления работы, а также принцип человекоориентированности в работе органов власти и бизнеса.
Дмитрий Азаров с «Лидером России» Антоном Ждановым обсудили перспективы дальнейшего взаимодействия
В губернии начался сев яровых.
Все районы Самарской области  включились в посевную кампанию
Обвиняемая отказалась исполнять законные требования полицейского и, управляя автомобилем, наехала на сотрудника ДПС, в результате которого он оказался на капоте авто.
В Похвистнево автомобилистка ответит перед судом за наезд на полицейского
1, 2, 3, 5, 6, 8, 9 мая будут работать только дежурные офисы.
Режим работы Сбербанка с 1 по 10 мая
При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что такая инициатива должна исходить от населения.
Кремль не исключает возможного объединения некоторых российских регионов
Выгодные  новинки появились в мобильном приложении СберБанк Онлайн.  
Главное обновление 2021 года: интуитивный СберБанк Онлайн и мультивыгодный СберПрайм+ 
В Самаре заболели 44 человека.
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +11 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.94
-0.02
EUR 90.43
-0.04
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Сегодня, 27 апреля самарцев приглашают на десятые Аксаковские онлайн-чтения
Дети сотрудников УИС СО покатались на электросамокатах
Широкомасштабные рейдовые мероприятия в выходные дни вновь проведут сотрудники Госавтоинспекции Самарской области
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самарской области в честь Дня работника скорой помощи запустили флэшмоб «Спасибо, скорая!»

28 апреля 2021 17:09
53
Каждый житель региона может сказать «спасибо» работникам "скорой"  за их нелегкий, круглосуточный труд по спасению жизней.

В регионе в честь Дня работника скорой помощи запустили флэшмоб «Спасибо, скорая!». Каждый житель региона может сказать «спасибо» работникам "скорой"  за их нелегкий, круглосуточный труд по спасению жизней и оказанию оперативной медицинской помощи. 

Слова благодарности можно разместить в комментариях под постом, а также на своей страничке в соцсетях с историей о людях, которые помогли вам, оказали своевременную помощь вашим близким, спасли жизнь, не забыв хэштег #спасибоскорая_63. 

Призыв поблагодарить работников службы скорой помощи региона звучит и с медиа-экранов на склоне у площади Славы. Жители региона откликнулись: «Я хочу, чтобы у них было все хорошо. Чтобы побольше отдыхали. Потому что они много работают. Каждый день они делают важную работу». «Хочется сказать спасибо большое скорой помощи. Потому что прошлый год и этот год тоже очень сложный. Нужно перетерпеть, переждать. Скорая нам всегда поможет». «Поздравляем вас с этим праздником - вы большие молодцы, особенно в это время, тревожное для вашего ремесла. Вы справляетесь на ура - спасибо, что вы с нами».

К поздравлениям коллег с праздником присоединяется и врач анестезиолого-реанимационной бригады Самарской станции скорой медицинской помощи Павел Козлов:

«В этот праздник хочу пожелать своим коллегам здоровья и не потерять интерес к данной профессии, не выгореть. Каждый вызов по-своему уникален. Бывает так, что проживаешь с пациентом его жизнь. Желаю сотрудникам скорой помощи любить жизнь, ценить её, беречь себя. А пациентам — заботиться о своем здоровье и понимать, что ни один врач, ни один фельдшер не сможет, не в силах вернуть вам то, что вы не уберегли».

 

 

Теги: Акценты скорая помощь спасибо флэшмоб

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Наставник и подопечный обсудили основные направления работы, а также принцип человекоориентированности в работе органов власти и бизнеса.
28 апреля 2021, 16:47
Дмитрий Азаров с «Лидером России» Антоном Ждановым обсудили перспективы дальнейшего взаимодействия
 Наставник и подопечный обсудили основные направления работы, а также принцип человекоориентированности в работе органов власти и бизнеса. Политика
18
Активисты ОНФ Самарской области отметили День работника скорой помощи «в полях»
28 апреля 2021, 13:32
Активисты ОНФ Самарской области отметили День работника скорой помощи «в полях»
Они отработали смену совместно с врачами станции скорой помощи в г.о. Новокуйбышевск. Здравоохранение
125
День работника скорой помощи: Дмитрий Азаров поздравил самарских медиков
28 апреля 2021, 12:48
День работника скорой помощи: Дмитрий Азаров поздравил самарских медиков
Глава региона посетил самарскую городскую станцию скорой помощи. Здравоохранение
167
Здравоохранение
Каждый житель региона может сказать «спасибо» работникам
28 апреля 2021  17:09
В Самарской области в честь Дня работника скорой помощи запустили флэшмоб «Спасибо, скорая!»
53
В Самаре заболели 44 человека.
28 апреля 2021  14:37
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
150
Активисты ОНФ Самарской области отметили День работника скорой помощи «в полях»
28 апреля 2021  13:32
Активисты ОНФ Самарской области отметили День работника скорой помощи «в полях»
129
День работника скорой помощи: Дмитрий Азаров поздравил самарских медиков
28 апреля 2021  12:48
День работника скорой помощи: Дмитрий Азаров поздравил самарских медиков
177
Главврач скорой помощи перечислил симптомы для вызова скорой
28 апреля 2021  09:34
Главврач скорой помощи перечислил симптомы для вызова скорой
257
Работники скорой медицинской помощи сегодня отмечают профессиональный праздник.
28 апреля 2021  09:12
Работники скорой медицинской помощи отмечают профессиональный праздник
230
Ещё более 250 работников ТТУ привились раньше.
27 апреля 2021  23:18
В ТТУ Самары сегодня прошли вакцинацию около 50 сотрудников
429
В Самаре заболели 30 человек.
27 апреля 2021  15:12
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
497
Также будет организована бесперебойная работа прививочных кабинетов.
26 апреля 2021  17:22
Как будут работать медучреждения региона в праздничные дни
568
В Самаре заболели 50 человек.
26 апреля 2021  14:37
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
584
Весь список
Новости медицины
Вызов нарколога на дом – профессиональная помощь специалиста в Москве и области
9 апреля 2021  10:25
Вызов нарколога на дом – профессиональная помощь специалиста в Москве и области
110
Весь список
В центре внимания
Наставник и подопечный обсудили основные направления работы, а также принцип человекоориентированности в работе органов власти и бизнеса.
28 апреля 2021  16:47
Дмитрий Азаров с «Лидером России» Антоном Ждановым обсудили перспективы дальнейшего взаимодействия
Политика
40
28 апреля 2021  13:56
Экспертный институт социальных исследований провел круглый стол на тему: «Послание Президента: взгляд из регионов»
Экономика
80
В Самаре открылся Всероссийский форум
28 апреля 2021  13:20
В Самаре открылся Всероссийский форум "Проектирование госуправления 4.0"
Общество
167
День работника скорой помощи: Дмитрий Азаров поздравил самарских медиков
28 апреля 2021  12:48
День работника скорой помощи: Дмитрий Азаров поздравил самарских медиков
Здравоохранение
174
В историческом центре Самары планируют возвести высотки
28 апреля 2021  11:52
В историческом центре Самары планируют возвести высотки
Строительство
187
Весь список