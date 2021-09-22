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В Самарской области ограничат оказание медпомощи населению

22 сентября 2021 11:57
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В Самарской области ограничат оказание медпомощи населению

Министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян вышел с предложением о приостановке консультаций узких специалистов и плановых госпитализаций в медучреждениях региона. Инициативу обсудили на заседании оперштаба по борьбе с распространением коронавируса.

— Мера предлагается для профилактики заражений в отделениях. Кроме того, нам необходимо высвободить часть медработников для того, чтобы направить их в COVID-госпитали и сосредоточить на неотложной помощи, — объяснил министр.

По его словам, приостановка консультаций узких специалистов и плановых госпитализаций не коснется больных онкологического и сердечно-сосудистого профилей, а также тех категорий, которые будут определены отдельным приказом областного Минздрава.

— В полном объеме продолжится работа экстренной помощи, — добавил министр.

По словам министра, в COVID-госпитали нужны врачи, пишет 63.ру.

За последние сутки в Самарской области выявили 524 новых случая коронавируса. По информации регионального управления Роспотребнадзора, отмечается рост заболеваемости в разных возрастных группах. Но к счастью, меньше стали болеть дети до 1 года, незначительное снижение по уровню заболеваемости наблюдается среди людей старше 50 лет. Среди зараженных снизилось количество работающих людей и пенсионеров.

Однако у многих заболевание проходит тяжело. По данным Минздрава, лечение в госпиталях региона проходит более 4,6 тысячи жителей, из которых больше половины находятся в среднетяжелом состоянии — на кислородной поддержке. Еще около 12 тысяч человек лечатся амбулаторно.

Такие показатели стали причиной для ужесточения COVID-режима. 

До этого COVID-ограничения в губернии ужесточали в июле. Тогда в регионе запретили:

  • деятельность танцевальных площадок и фан-зон;
  • корпоративы;
  • работу фуд-кортов в торговых центрах — возможно обслуживание клиентов по заказу еды навынос и для доставки.

Также ограничили деятельность МФЦ, салонов красоты, парикмахерских, ногтевых сервисов. Обслуживать посетителей организации могут с тех пор только по предварительной записи.

В Самарской области продолжает действовать масочный режим и режим самоизоляции для граждан старше 65 лет.

Теги: В центре внимания коронавирус

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