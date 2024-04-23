100 лет служения людям: в Новокуйбышевской больнице работает медицинская династия Алексеевых

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Почти 100 лет служения медицине и людям отмечает медицинская семья Алексеевых из Новокуйбышевска. И мама, и дочери посвятили себя спасению жизней и улучшению здоровья людей.



Основатель династии - врач-уролог Светлана Алексеева. Она работает в системе здравоохранения более 47 лет.

«В нашей семье был всего один врач – брат моей мамы, Борис Александрович Давыдов. Он закончил медицинскую академию в Ленинграде в 1941 году, и сразу же ушёл на фронт. Только к 30-летию Победы в Великой Отечественной войне моя бабушка узнала, что военврач погиб в сентябре 1941 года. Разговоры о медицине часто велись в нашей семье, потому я всегда хотела стать врачом. По окончанию школы поступила в Куйбышевский медицинский институт. В 1973 году пришла в городскую больницу врачом-урологом во вновь открытое отделение. И 41 год лечила и оперировала пациентов, возвращая им качество и продлевая годы жизни. В 2020 году я перешла работать врачом-урологом в поликлинику, а в 2022 года - в смотровой кабинет «Мужское здоровье». Я рада, что две моих дочери связали свою судьбу с медициной. Сейчас мой младший внук 14-летний Никита хочет стать врачом. Надеюсь он продолжит нашу семейную династию, а мы всей семьёй его поддержим!», - рассказала Светлана Алексеева.



Две ее дочери также трудятся в городской больнице Новокуйбышевска.



Оксана Кожевникова пришла работать в больницу сразу после окончания медицинского училища медицинской сестрой. Ещё будучи студенткой, в 1990 году она устроилась санитаркой в урологическое отделение стационара, а с 1992 года стала работать постовой медицинской сестрой. И вот уже 33 года трудится в одном учреждении.



Младшая дочь Наталья Филатова в медицинской отрасли работает больше 20 лет, 12 из которых руководила неврологическим отделением, а сейчас продолжает работать здесь врачом-неврологом.



«Работа первичного сосудистого отделения для больных с острым нарушением мозгового кровообращения очень важна. Современные методы диагностики, правильно выбранная тактика лечения, позитивный настрой и моральная поддержка – это путь пациента к выздоровлению и восстановлению утраченных жизненных функций», - рассказала Наталья Филатова.



По словам главного врача Новокуйбышевской центральной городской больницы Светланы Шешуновой воспитать детей на собственном примере служения людям, привить им любовь к пациентам, чуткое и ответственное отношение к каждому нуждающемуся, уважение к профессии медицинского работника, вместе работать в городском здравоохранении много лет, возвращая пациентов к жизни, и даря надежду на выздоровление – это особый подвиг.



2024 год Президент страны Владимир Владимирович Путин объявил годом семьи. Семья – это самое важное, что есть у человека. Именно семья дает человеку любовь, уверенность, поддержку, учит радоваться каждому дню и преодолевать трудности.

Фото: минздрав СО