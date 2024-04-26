Самарские педагоги смогут принять участие в Форуме классных руководителей в Москве

129

Классные руководители с опытом работы в школе и кураторы групп среднего специального образования могут подать заявку на IV Всероссийский форум классных руководителей до 10 июня. Участие в форуме – это возможность повысить социальный и профессиональный статус классного руководителя. Это уникальная площадка для профессионального общения и обсуждения актуальных вопросов. Форум проводится Минпросвещения России по поручению Президента РФ Владимира Путина.

«Форум классных руководителей по праву считается одним из знаковых профессиональных событий для учителей, — сказал министр просвещения РФ Сергей Кравцов. - Труд классных руководителей и кураторов групп сложно переоценить, ведь именно они несут ответственность за организацию процесса обучения, воспитание подрастающего поколения. Вы становитесь лидерами, настоящим примером для ребят. Уверен, форум в очередной раз станет пространством обмена опытом, педагогическими наработкам и практиками, вы сможете принять участие в мастер-классах и работе экспертных площадок, вынести для себя новаторские идеи и внедрить их в своих школах».

Отбор участников на IV ФКР будет состоять из нескольких этапов: анкетирования, тестирования по основам педагогики, тестирования «50 вопросов классному», тестирования «Педагогические ситуации» и предоставления видеовизитки на тему «Моя воспитательная практика». Анкету можно заполнить по ссылке https://vk.com/app51730148. Участниками форума в этом году станут порядка тысячи лучших педагогов страны.

«Мое знакомство с ФКР началось в 2021 году и активно продолжается по сей день, - рассказывает участница I Всероссийского форума классных руководителей, учитель английского языка школы № 146 Марина Федорова. - В 2021 году я была очным участником и вместе с другими участниками прониклась духом, мероприятиями и круглыми столами этого масштабного события. Новые знакомства, идеи, участие в проектах, профессиональный рост — вот некоторые итоги первого участия в ФКР. В следующие годы я была волонтером ФКР и онлайн-участником. Встречи с интересными людьми, курсы по командообразованию, познавательные лекции, много-много общения с коллегами-единомышленниками. Незабываемые дни были наполнены новыми знаниями, знакомствами, эмоциями и впечатлениями. ФКР -2024 уже начал регистрацию и прием заявок. Уже пройден первый этап тестирования, впереди еще два и визитка «Моя воспитательная практика», огромное желание снова окунуться в невероятную атмосферу такого грандиозного события».

Участников форума ждут насыщенные образовательные, дискуссионные и культурные программы. Спикерами и экспертами мероприятия выступят признанные специалисты в различных областях, которые поделятся со слушателями своим профессиональным опытом. Технологическим партнером форума выступает VK. Стратегический партнер – АНО «Диалог Регионы».

Форум классных руководителей в четвертый раз пройдет в Москве 3-5 октября 2024 года. Проезд, проживание и питание очных участников оплачивает принимающая сторона.