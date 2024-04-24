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Комплексная медицинская реабилитация маленьким жителям региона проводится в Тольяттинском центре «Ариадна»

24 апреля 2024 16:25
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Уникальное отечественное оборудование помогает проводить комплексную медицинскую реабилитацию детям с поражением центральной нервной системы.

Комплексная медицинская реабилитация маленьким жителям региона проводится в Тольяттинском лечебно-реабилитационном центре «Ариадна».

Оказывать всю необходимую помощь юным пациентам помогает новейшее оборудование. За последние годы благодаря федеральному проекту «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация» в учреждение поставлено 49 единиц оборудования для проведения диагностики и реабилитации.

Реабилитация проводится с помощью различных методик: физиотерапевтического лечения, механотерапии, кинезиотерапии, лечебной физкультуры.

«Кабинет физиотерапии оснащен оборудованием для высокоинтенсивной лазерной и криотермальной терапии, аппаратом для микрополяризации головного и спинного мозга, который применяется при лечении поведенческих и психических отклонений у детей. Уникальный новейший аппарат российского производства позволяет проводить транскраниальную магнитную стимуляцию нервных клеток в пострадавших участках мозга, что приводит к их активации и включению в процесс обеспечения речи и высших психических функций пациента», - рассказала заведующая отделением физической реабилитации – врач-физиотерапевт Татьяна Мещерякова.

В кабинет лечебной физкультуры и механотерапии поступили тренажеры для разработки, укрепления, улучшения подвижности мышц верхних и нижних конечностей, восстановления суставов, координации движений. Оборудование обеспечивает безопасную разгрузку веса пациента, что позволяет выполнять упражнения стоя, ходить или бегать со сниженным воздействием на костно-мышечную систему. В комплексной лечебной тренировке задействованы также лестница-брусья с регулируемой высотой ступеней, механические, силовые тренажеры, система подвесов для вертикализации пациента.

Пациентам с нарушениями слуха проводят диагностику на новом оборудовании в рамках второго этапа аудиологического скрининга, а также расширенную аудиологическую диагностику у детей.
В кабинет функциональной диагностики поступили электроэнцефалограф, электромиограф и доплерограф.

«Для оценки кровообращения головного мозга у детей мы получили инновационную ультразвуковую систему экспертного класса. Современная ультразвуковая методика – транскраниальная доплерография – абсолютно безболезненна и не имеет противопоказаний, что позволяет проводить процедуру маленьким детям, например, с целью уточнения причин головных болей», - рассказала врач ультразвуковой диагностики Вера Шанина.

На данном оборудовании также можно проводить такое исследование как нейросонография, позволяющее выявлять пороки развития головного мозга, получить сведения о строении и функционировании мозговых структур новорожденных.

В Самарской области создана и реализуется трехэтапная система медицинской реабилитации детей с различной патологией и состоянием. Благодаря федеральному проекту проводится модернизация службы. Детские учреждения здравоохранения получили порядка 200 единиц современного медицинского оборудования. В Самарской области при поддержке губернатора Дмитрия Азарова ведется активная работа по укреплению системы здравоохранения, в том числе по развитию детской медицины.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина Тольятти

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