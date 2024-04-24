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Дмитрий Азаров наградил победителей конкурсов "Профессионал года" и "Лучшая трудовая династия"

24 апреля 2024 15:38
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Это специалисты различных отраслей, которые своим добросовестным трудом вносят значимый вклад в развитие и обустройство самарской земли.

Это специалисты различных отраслей, которые своим добросовестным трудом вносят значимый вклад в развитие и обустройство самарской земли.

- В конкурсах участвуют работники самых разных профессий. Но объединяет всех одно – стремление развиваться, стать лучшим в своей профессии, внести свой вклад в процветание нашего региона и нашей прекрасной страны, - сказал Дмитрий Азаров на церемонии награждения победителей. - Хочу от всей души поблагодарить каждого, кто проявил себя как настоящий профессионал, кто взял за правило - никогда не останавливается на достигнутом. Это тот стержень характера, который позволяет двигать вперед наш регион. Ваши трудовые победы – это победы всей нашей родной Самарской области!

Губернатор отметил, что в нашем регионе человек труда почитался во все времена, независимо от того, в какой сфере он находил свою профессиональную реализацию.

- Важно то, что человек вкладывал в свой труд душу, создавая своими руками то, чем гордится самарская земля. Сегодня в этом зале собрались именно такие люди. Уверен, что вместе, одной командой, мы сможем добиться успеха во всех начинаниях, какие бы трудности нас не ожидали.

Дмитрий Азаров подчеркнул, что во многом благодаря труженикам и патриотам родной земли, Самарская область не только держит санкционный удар, но и успешно развивается опережающими темпами, а региональная экономика демонстрирует уверенный рост.

 

Фото:   пресс-служба Правительства СО

Теги: Дмитрий Азаров Мероприятия Самара

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