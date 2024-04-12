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Предприятие является одним из лидеров мировой космической отрасли по разработке, производству и эксплуатации ракет-носителей для выведения автоматических космических аппаратов различного назначения и пилотируемых кораблей типа «Союз».
Дмитрий Азаров поздравил сотрудников самарского РКЦ «Прогресс» с Днем космонавтики
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Дмитрий Азаров поздравил сотрудников самарского РКЦ «Прогресс» с Днем космонавтики
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Дмитрий Азаров поздравил сотрудников самарского РКЦ «Прогресс» с Днем космонавтики

12 апреля 2024 14:08
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Предприятие является одним из лидеров мировой космической отрасли по разработке, производству и эксплуатации ракет-носителей для выведения автоматических космических аппаратов различного назначения и пилотируемых кораблей типа «Союз».

В пятницу, 12 апреля, губернатор Дмитрий Азаров поздравил с Днем космонавтики всех жителей региона и отдельно работников АО «РКЦ «Прогресс». Предприятие является одним из лидеров мировой космической отрасли по разработке, производству и эксплуатации ракет-носителей для выведения автоматических космических аппаратов различного назначения и пилотируемых кораблей типа «Союз». Только за прошлый год РКЦ «Прогресс» обеспечил 17 пусковых кампаний.

«Горд тем, что родился в Куйбышеве – космической столице. Самара сегодня является городом, который олицетворяет космос для нашей страны. Все это благодаря славному многотысячному коллективу РКЦ «Прогресс», – обратился Дмитрий Азаров к сотрудникам и ветеранам предприятия, пожелав новых космических высот, успехов и свершений по всем фронтам и направлениям.

Отдельные слова благодарности глава региона выразил сотрудникам завода за помощь участникам специальной военной операции и членам семей военнослужащих. «Искренне благодарю за поддержку наших бойцов, которые с оружием в руках на передовой защищают нашу Родину, защищают все, что для нас дорого и свято. Я знаю, что коллектив предприятия помогает не только технологиями, но и формирует гуманитарные грузы, которые регулярно отправляет туда на передовую, заботится о семьях военнослужащих. Огромное вам спасибо. Это в традициях самарского характера», – подчеркнул губернатор.

«Сегодня развитию космической отрасли в России уделяется особое внимание. И мы не должны подвести самих себя и нашу страну, – отметил генеральный директор РКЦ «Прогресс» Дмитрий Баранов, обращаясь к сотрудникам. – Последние несколько лет стали непростыми для предприятия. Я считаю, что мы достойно справляемся с этими вызовами. Это не только мое мнение, но и специалистов. Уверен, что нас с вами ожидает еще очень много успешно реализованных проектов и интересной работы, которой мы посвятили свою жизнь».

Сотрудников РКЦ «Прогресс» от имени полномочного представителя Президента России в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова поздравил главный федеральный инспектор по Самарской области Михаил Феоктистов. «Свою жизнь с делом освоения космоса связали несколько поколений жителей региона – крупнейшего промышленного центра в области космонавтики. Здесь жили и работали легендарные конструкторы, инженеры, испытатели, ученые, космонавты. Мы чтим и помним неоценимый вклад наших соотечественников в становление отрасли, – говорится в приветственном адресе. – В Приволжском федеральном округе принимаются все меры для системного развития аэрокосмического кластера и поддержки индустриальной привлекательности регионов. Особое внимание уделяется содействию обеспечения отрасли квалифицированными кадрами, привлечению на предприятия молодых специалистов, которые стремятся соответствовать высоким профессиональным стандартам предшественников. Своим добросовестным трудом сотрудники РКЦ «Прогресс» вносят большой вклад в достижение Победы в специальной военной операции, укрепление промышленности региона, округа, всей страны, способствуют решению масштабных стратегических задач, поставленных Главой государства».

Для всех сотрудников и ветеранов РКЦ «Прогресс» День космонавтики – особенный праздник. Как известно, именно на самарской земле были изготовлены две ступени ракеты-носителя, которая вывела на орбиту Земли первый спутник и космонавта Юрия Гагарина. «Первый полет человека в космос продемонстрировал огромный потенциал отечественной науки и техники, слаженную работу огромных трудовых коллективов по всей стране, самоотверженность и профессионализм ученых, инженеров, создавших первую космическую технику и заложивших фундамент будущего», – отметил заместитель генерального директора АО «РКЦ «Прогресс» по развитию Даниил Субботин.

Родившийся в год начала Великой Отечественной войны Евгений Козинец всю свою жизнь проработал на одном заводе «Прогресс». Пришел после армии, обучился и стал собирать детали для ракет, был начальником цеха товаров народного потребления. «Мы всегда справлялись со всеми задачами, которые перед нами ставились. И в День космонавтики я испытываю особую гордость за родной завод «Прогресс», – отметил ветеран предприятия.

Даниил Субботин подчеркнул, что этот год для предприятия богат знаковыми событиями. Так, в марте был запущен тысячный космический аппарат, который был разработан и собран на самарском предприятии. Впереди – уже двухтысячный запуск ракеты-носителя в космос. А самое главное – 65-летие ЦСКБ и 130-летие РКЦ «Прогресс».

«От лица всех сотрудников РКЦ «Прогресс» выражаю вам, Дмитрий Игоревич, огромную благодарность за теплые слова, поддержку, которую мы чувствуем, за то, что наша земля помогает нам прочно стоять, смотреть в небо и тянуться к звездам и новым космическим целям», – обратился Даниил Субботин к руководителю области.

В РКЦ «Прогресс» создаются новые средства выведения нового поколения, в том числе двухступенчатая РН «Союз-5». В настоящий момент идут испытания составных частей ракеты-носителя. Планируется что запуск новой ракеты-носителя состоится уже в следующем году с космодрома Байконур. Кроме того, предприятие работает над созданием космического комплекса дистанционного зондирования Земли стереоскопической съемки «Аист-2Т». В перспективе – запуск уникального для России радиолокационного космического аппарата «Обзор-Р», который будет вести съемку с разрешением менее одного метра и независимо от погодных условий и времени суток.

Первый заместитель генерального директора – генеральный конструктор – начальник ЦСКБ АО «РКЦ «Прогресс» Равиль Ахметов отметил, что предприятие работает успешно несмотря на все трудности, связанные с санкционным давлением. «Все необходимые проекты, заказы мы выполняем и предприятие финансово устойчиво. Я испытываю большую гордость за то, что мы делаем. Все космические запуски осуществляются нашими ракетами «Союз», осуществляя реализацию космической программы России», – отметил он.

Заместитель генерального конструктора – заместитель начальника ЦСКБ АО «РКЦ «Прогресс» Артем Филатов добавил, что в последнее время наблюдается ускорение всех работ без потери качества. «Мы успешно реализуем наши планы как по новым ракета-носителям, так и по новым космическим аппаратам, идем в ногу со временем. Та частота пусков, которые мы начали обеспечивать в последнее время, - такого ранее не было», – подчеркнул он. По словам специалиста, на предприятии среди сотрудников становится все больше молодежи. Студенты самарских вузов охотно идут на открытые вакансии – как на рабочие профессии, так и на инженерные и конструкторские.

«Я хочу искренне поблагодарить сотрудников предприятия за труд, вклад в укрепление обороноспособности страны, обеспечение технолонического суверенитета, самые инновационные разработки. Именно благодаря вам Самара – столица нашего региона – по праву считается космической столицей России, важнейшим центром мировой космонавтики. Я от всей души поздравляю вас с успешными пусками. Уверен в том, что новые разработки – ракеты «Амур» и «Союз-5», космические аппараты, запланированные к производству, – на нашем предприятии будут вовремя готовы встать в строй по защите обороноспособности нашей Родины, по созданию космического щита России, которые будут служить во благо добрых и важных дел, созидания и развития нашей великой и прекрасной Родины – России», – заключил Дмитрий Азаров.

Торжественные мероприятия в честь Дня космонавтики прошли и на ПАО «ОДК-Кузнецов». Двигательными установками РД-107А/РД-108А предприятия оснащаются первые и вторые ступени всех ракет-носителей типа «Союз» производства АО «РКЦ «Прогресс». Ракетными двигателями НК-33А в качестве двигателя первой ступени оснащается новейшая российская ракета-носитель легкого класса «Союз-2.1в». Сотрудников предприятия поздравил вице-губернатор – руководитель департамента по вопросам правопорядка и противодействия коррупции Самарской области Юрий Рожин.

 

Фото:  Светлана Осьмачкина

Теги: Дмитрий Азаров Мероприятия Самара

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