Песков: диалог власти и бизнеса РФ продолжится

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Диалог между российскими властями и бизнесом будет продолжаться, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Правительство работает – уже есть планы на май и июнь.

Также Песков рассказал о закрытой встрече Владимира Путина и представителей бизнеса, которая прошла после съезда Союза промышленников и предпринимателей.

Тем было много, конкретный предмет разговора, пояснил пресс-секретарь. И Путин, и предприниматели остались довольны этой встречей.

Как сообщает агентство ТАСС, закрытая встреча заняла около 2 часов.

Напомним, съезд РСПП состоялся 25 апреля. Владимир Путин традиционно принимает участие в этом мероприятии. За последние 10 лет он пропустил съезд всего однажды – в 2022 году.