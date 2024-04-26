В этом году акция  «Бессмертный полк» в Самаре будет проходить в онлайн-формате

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В этом году акция «Бессмертный полк» будет проходить в онлайн-формате из-за соображений безопасности, так сообщили организаторы.

В этой связи подготовлены другие форматы: социальные сети, на предприятиях, в общественных местах, на транспорте.

Главный автобусный перевозчик «Самара Авто Газ» приглашает горожан принять участие в ежегодной акции. Это акция направлена на сохранение памяти в сердцах и умах народа об участниках Великой Отечественной войны.

Она проходит уже третий год по инициативе Профсоюзной организации автобусного перевозчика и поддержке городского департамента транспорта.

Чтобы стать участником, необходимо прислать фотографии с рассказом о своих родственниках - участниках Великой Отечественной войны и тружениках тыла. Портреты и рассказы будут размещены в салонах транспортных средств.

Информацию можно присылать на почту: samaraavtogaz.ru;

В печатном виде (фото и рассказ) по адресу: г.Самара, ул. Пугачевская 73 а.

Материалы ждем до 27 апреля 2024г.

*с пометкой «Автобус Победы»



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