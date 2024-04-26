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В этом году акция  «Бессмертный полк» в Самаре будет проходить в онлайн-формате

26 апреля 2024 10:25
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В этом году акция  «Бессмертный полк» в Самаре будет проходить в онлайн-формате

В этом году акция  «Бессмертный полк» будет проходить в онлайн-формате из-за соображений безопасности, так сообщили организаторы.

В этой связи подготовлены другие форматы: социальные  сети, на предприятиях, в общественных местах, на транспорте. 

Главный автобусный перевозчик «Самара Авто Газ» приглашает горожан принять участие в ежегодной акции. Это акция направлена на сохранение памяти в сердцах и умах народа об участниках Великой Отечественной войны. 
Она  проходит уже третий год по инициативе Профсоюзной организации     автобусного перевозчика и поддержке городского департамента транспорта. 

Чтобы стать участником, необходимо  прислать фотографии с рассказом  о своих родственниках - участниках  Великой Отечественной войны и тружениках тыла. Портреты и рассказы будут размещены в салонах транспортных средств.

Информацию можно присылать на почту: samaraavtogaz.ru; 
В печатном виде (фото и рассказ) по адресу: г.Самара, ул. Пугачевская 73 а. 
Материалы ждем до 27 апреля 2024г.
*с пометкой «Автобус Победы»
 
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