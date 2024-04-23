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Армен Бенян: "Доля записей на прием к врачу, совершенных гражданами дистанционно,составляет 70,2%"

23 апреля 2024 19:21
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«Информатизация сегодня - наш ключевой инструмент. Мероприятия федерального проекта  по  цифровой трансформации обеспечивают в конечном итоге доступность медицинской помощи, - отметил на итоговой коллегии  министр здравоохранения Самарской области Армен Б

«Информатизация сегодня - наш ключевой инструмент. Мероприятия федерального проекта  по  цифровой трансформации обеспечивают в конечном итоге доступность медицинской помощи, - отметил на итоговой коллегии  министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян. - Все показатели нацпроекта по этому направлению  за год  нами   достигнуты. Самое главное мы разработали  электронные сервисы для пациентов,  а для врачей  - возможность анализа информации».  

Итоги цифровой трансформации:
100% - доля медицинских организаций, подключенных к централизованной системе в сфере здравоохранения 
70,2% -  доля записей на прием к врачу, совершенных гражданами дистанционно 
91% доля граждан, получающих электронные медицинские документы на портале Госуслуг 
22065 автоматизированных рабочих мест 
51 млн электронных медицинских документов
801000 телемедицинских консультаций.

Также в регионе в 2023 году  были реализованы три важнейших проекта:
тестирование применения беспилотных авиационных  систем для решения задач отрасли здравоохранения
пилотный проект «Персональные медицинские помощники» по дистанционному наблюдению за пациентами с артериальной гипертензией и сахарным диабетом
автоматизированный обзвон пациентов для уточнения записи на прием  

«Все эти мероприятия    помогают в формировании  приверженности  пациентов к дистанционной записи на прием к врачу, профилактическим мероприятиям, а также   позволяют нам ускорить процессы в организации медицинской помощи», - подчеркнул министр.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина Самара

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