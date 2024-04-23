Армен Бенян: "Доля записей на прием к врачу, совершенных гражданами дистанционно,составляет 70,2%"

«Информатизация сегодня - наш ключевой инструмент. Мероприятия федерального проекта по цифровой трансформации обеспечивают в конечном итоге доступность медицинской помощи, - отметил на итоговой коллегии министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян. - Все показатели нацпроекта по этому направлению за год нами достигнуты. Самое главное мы разработали электронные сервисы для пациентов, а для врачей - возможность анализа информации».
Итоги цифровой трансформации:
100% - доля медицинских организаций, подключенных к централизованной системе в сфере здравоохранения
70,2% - доля записей на прием к врачу, совершенных гражданами дистанционно
91% доля граждан, получающих электронные медицинские документы на портале Госуслуг
22065 автоматизированных рабочих мест
51 млн электронных медицинских документов
801000 телемедицинских консультаций.
Также в регионе в 2023 году были реализованы три важнейших проекта:
тестирование применения беспилотных авиационных систем для решения задач отрасли здравоохранения
пилотный проект «Персональные медицинские помощники» по дистанционному наблюдению за пациентами с артериальной гипертензией и сахарным диабетом
автоматизированный обзвон пациентов для уточнения записи на прием
«Все эти мероприятия помогают в формировании приверженности пациентов к дистанционной записи на прием к врачу, профилактическим мероприятиям, а также позволяют нам ускорить процессы в организации медицинской помощи», - подчеркнул министр.
Фото: минздрав СО