Армен Бенян: "Доля записей на прием к врачу, совершенных гражданами дистанционно,составляет 70,2%"

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«Информатизация сегодня - наш ключевой инструмент. Мероприятия федерального проекта по цифровой трансформации обеспечивают в конечном итоге доступность медицинской помощи, - отметил на итоговой коллегии министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян. - Все показатели нацпроекта по этому направлению за год нами достигнуты. Самое главное мы разработали электронные сервисы для пациентов, а для врачей - возможность анализа информации».



Итоги цифровой трансформации:

100% - доля медицинских организаций, подключенных к централизованной системе в сфере здравоохранения

70,2% - доля записей на прием к врачу, совершенных гражданами дистанционно

91% доля граждан, получающих электронные медицинские документы на портале Госуслуг

22065 автоматизированных рабочих мест

51 млн электронных медицинских документов

801000 телемедицинских консультаций.



Также в регионе в 2023 году были реализованы три важнейших проекта:

тестирование применения беспилотных авиационных систем для решения задач отрасли здравоохранения

пилотный проект «Персональные медицинские помощники» по дистанционному наблюдению за пациентами с артериальной гипертензией и сахарным диабетом

автоматизированный обзвон пациентов для уточнения записи на прием



«Все эти мероприятия помогают в формировании приверженности пациентов к дистанционной записи на прием к врачу, профилактическим мероприятиям, а также позволяют нам ускорить процессы в организации медицинской помощи», - подчеркнул министр.

Фото: минздрав СО