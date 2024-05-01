Изменилось место проведения самарского инклюзивного бала

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XVIII Самарский инклюзивный бал «Живые страницы истории» пройдёт 5 мая 2024 года в отеле «7 Avenue Hotel & Spa 5*» (г. Самара, ул. Ново-Садовая, 3), а не в Доме культуры «Заря», как планировалось ранее.

В остальном же программа танцевального праздника, наполненного духом приключений и поиска сокровищ, не претерпела изменений. В сценарий бала, помимо танцев конца XIX – начала XX века, также будут включены элементы театрализованного представления и творческие номера. Участники и гости «Живых страниц истории» вспомнят главные вехи на долгом пути самарских инклюзивных балов, которые в этом году отмечают своё десятилетие: от маленького танцевального «эксперимента» на 30 смельчаков, прошедшего в далёком 2014 году, до межрегиональной франшизы «Инклюзивные балы России», к которой, помимо Самары, присоединилась уже дюжина городов.

Бал «Живые страницы истории» проводит АНО «Лаборатория современной культуры» в рамках проекта «Центр развития инклюзивной бальной культуры», поддержанного Президентским фондом культурных инициатив. На балу будут исполняться танцевальные композиции, специально адаптированные так, чтобы в них могли вместе участвовать люди с различными формами инвалидности и без.

Мы приглашаем на бал «Живые страницы истории» представителей СМИ и просим оказать помощь в освещении этого события. Перед началом мероприятия у вас будет время пообщаться с организаторами и участниками бала, а также с почётными гостями мероприятия, среди которых будут представители наших ключевых партнёров (полный их список можно посмотреть ниже). Для этого с 15:20 до 15:50 будет организован пресс-подход.

Присоединяйтесь к нашему танцевальному приключению, где каждый найдёт своё сокровище!

Дата и время проведения мероприятия: 5 мая 2024 года, с 15 до 19 часов.

Место проведения: отель «7 Avenue Hotel & Spa 5*» (г. Самара, ул. Ново-Садовая, 3)

Участие в мероприятии бесплатное.

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