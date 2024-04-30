Я нашел ошибку
Главные новости:
Нельзя приобретать яйца с рук или автомашин.
Роспотребнадзор: советы по выбору яиц, творога и куличей к Пасхе
Врачи напоминают, простых травм глаза не бывает!
Врач-офтальмолог больницы Ерошевского: "Весенне-летний период сопровождается высоким риском травм глаз"
Опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам.
1 мая в Самарской области ожидается усиление ветра
Работа в пожарной охране требует мужества, отваги, решительности, компетентности, готовности прийти на помощь в любую секунду.
Дмитрий Азаров поздравил работников и ветеранов пожарной охраны региона с профессиональным праздником
Утвержден перечень россиян, которые смогут оплачивать ЖКУ без комиссии
Утвержден перечень россиян, которые смогут оплачивать ЖКУ без комиссии
В Самаре автомобилист перевернул машину на газон
В Самаре автомобилист перевернул машину на газон
Для жильцов муниципальных квартир из-за строительства "Театральной" в Самаре закупили 69 жилых помещений
Для жильцов муниципальных квартир из-за строительства "Театральной" в Самаре закупили 69 жилых помещений
В Самаре на улице Врубеля идет укладка высокопрочного асфальтобетона на проезжей части
В Самаре на улице Врубеля идет укладка высокопрочного асфальтобетона на проезжей части
Наверх
Самара  +18 °C, Тольятти  +16 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 91.78
-0.23
EUR 98.03
-0.69
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре пройдет пешеходная экскурсия «От Маштакова к Залесову: доходные дома Самары»
4 мая Музей Эльдара Рязанова в Самаре организует несколько мероприятий
Полицейские организовали для школьников Тольятти правовой турнир
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Врач-офтальмолог больницы Ерошевского: "Весенне-летний период сопровождается высоким риском травм глаз"

30 апреля 2024 15:39
131
Врачи напоминают, простых травм глаза не бывает!

Врачи напоминают, простых травм глаза не бывает! Будьте внимательны и соблюдайте простые правила безопасности при работе на даче и во время пребывания на свежем воздухе, не оставляйте детей без присмотра, проводите с ними беседы о правилах безопасного поведения.

Об этом рассказывает заведующая микрохирургического отделения №2 Самарской областной клинической офтальмологической больницы им. Т.И.Ерошевского, врач-офтальмолог, к.м.н. Ольга Павлова:

"Основными причинами травм является неосторожность и несоблюдение правил безопасности
при работе с садовым инвентарем
 во время пребывания на пикниках
на прогулках на свежем воздухе.

К эрозии роговицы приводит попадание инородного тела - соринки, пыли, песка или мошки и т.п. Пациенты жалуются на боль и резь в глазах, ощущения инородного тела в глазу, сильное слезотечение или светобоязнь. Ни в коем случае не трите глаз, так как это может привести к еще большему повреждению роговицы. Не используйте самостоятельно магнит для удаления при попадании в глаз металлических элементов. Необходимо срочно обратиться к врачу за помощью.

Еще одной распространенной травмой являются ожоги глаз. При опрыскивании деревьев, при борьбе с насекомыми и сорняками, при розжиге, неосторожно используя специальные химические средства,можно получить ожоги структур глаза. Они могут привести к помутнению роговицы, в тяжелых случаях - к слепоте. Незамедлительная помощь в этих случаях заключается в тщательном промывании глаза проточной водой, чтобы едкие вещества не проникли в глубокие среды глаза. И обязательно обратитесь к врачу за неотложной помощью. При любых ожогах глаз до приезда врача ни в коем случае не следует пользоваться никакими глазными мазями!

В жаркую погоду возрастает риск развития острых воспалительных заболеваний конъюнктивы и придатков глаза. При малейшем повреждении или проявлении воспалительных процессов необходимо обратиться к врачу-офтальмологу. Своевременно оказанная медицинская помощь позволит вам сохранить зрение.

В больнице им. Т.И.Ерошевского работает кабинет неотложной помощи КРУГЛОСУТОЧНО в том числе в выходные и праздничные дни по адресу:
г. Самара, ул. Ново-Садовая, 158, телефон 8 (846) 323 00 40"

 

Фото:   pxhere.com

Теги: Медицина Самара

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
28 апреля 2024, 15:31
Минздрав СО: безопасность в период майских праздников
В период майских праздников возрастает риск пожаров на территории частных жилых домов и дачных посёлков. Общество
557
Ежедневно контролировать давление и пульс. Особенно перед выходом на участок. При отклонении от нормы  следует отложить садовые работы и принять меры.
27 апреля 2024, 18:11
Как избежать сосудистых катастроф при работе на дачном участке?
Ежедневно контролировать давление и пульс. Особенно перед выходом на участок. При отклонении от нормы  следует отложить садовые работы и принять меры. Здравоохранение
837
Лазерно-хирургический метод лечения позволяет сохранить качество жизни пациента на высоком уровне.
26 апреля 2024, 20:35
Врачи Самарского онкодиспансера освоили уникальный метод лечения опухолей головы и шеи
Лазерно-хирургический метод лечения позволяет сохранить качество жизни пациента на высоком уровне. Здравоохранение
620
Здравоохранение
Врачи напоминают, простых травм глаза не бывает!
30 апреля 2024  15:39
Врач-офтальмолог больницы Ерошевского: "Весенне-летний период сопровождается высоким риском травм глаз"
131
Армен Бенян поздравил коллег с Днем работника скорой медицинской помощи
28 апреля 2024  11:35
Армен Бенян поздравил коллег с Днем работника скорой медицинской помощи
652
Ежедневно контролировать давление и пульс. Особенно перед выходом на участок. При отклонении от нормы  следует отложить садовые работы и принять меры.
27 апреля 2024  18:11
Как избежать сосудистых катастроф при работе на дачном участке?
838
«Благодарю всех коллег за самоотверженность и работу на передовой, желаю крепкого здоровья и непрерывного совершенствования навыков и знаний», - отметил руководитель ведомства.
27 апреля 2024  15:28
Армен Бенян вручил ведомственные награды сотрудникам скорой медицинской помощи
655
Регулярные занятия спортом улучшают настроение и самочувствие.
27 апреля 2024  14:57
Самарский врач-психиатр-нарколог: "Гимнастика в комплексе с основным лечением снимает тягу к курению и алкоголю"
821
Фельдшеры Алексей и Кристина Журкины работают на станции скорой медпомощи Сызранской центральной городской и районной больницы.
27 апреля 2024  14:26
Семья фельдшеров спасает жизни жителей Правобережья Волги
650
Лазерно-хирургический метод лечения позволяет сохранить качество жизни пациента на высоком уровне.
26 апреля 2024  20:35
Врачи Самарского онкодиспансера освоили уникальный метод лечения опухолей головы и шеи
620
Теперь в состав эндоскопической службы Сызранской центральной районной и городской больницы входит новое эндоскопическое отделение.
26 апреля 2024  19:48
Эндоскопическую службу в Сызрани переоснастили благодаря нацпроекту
569
 «Почему запись к врачам узкой специализации организована через участкового терапевта?»
26 апреля 2024  19:29
Главврач самарской поликлиники рассказала об организации записи на прием к врачу
550
В круглосуточном режиме будут работать стационары и служба скорой медицинской помощи.
26 апреля 2024  17:05
В период продолжительных выходных поликлиники региона будут работать по отдельному графику
779
Весь список
В центре внимания
Сегодня в Самарской области ожидается гроза со шквалистым усилением ветра
29 апреля 2024  09:55
Сегодня в Самарской области ожидается гроза со шквалистым усилением ветра
526
Самарский ботсад радует гостей цветением: фото
27 апреля 2024  21:57
Самарский ботсад радует гостей цветением: фото
840
В Самаре на майские праздники временно ограничат движение транспорта
27 апреля 2024  13:42
В Самаре на майские праздники временно ограничат движение транспорта
666
Что изменится в жизни россиян с 1 мая
27 апреля 2024  11:00
Что изменится в жизни россиян с 1 мая
582
Максимальные сбросы воды на Жигулевской ГЭС намечены на 26 и 27 апреля
26 апреля 2024  13:55
Максимальные сбросы воды на Жигулевской ГЭС намечены на 26 и 27 апреля
665
Весь список