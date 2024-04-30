Врач-офтальмолог больницы Ерошевского: "Весенне-летний период сопровождается высоким риском травм глаз"

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Врачи напоминают, простых травм глаза не бывает! Будьте внимательны и соблюдайте простые правила безопасности при работе на даче и во время пребывания на свежем воздухе, не оставляйте детей без присмотра, проводите с ними беседы о правилах безопасного поведения.



Об этом рассказывает заведующая микрохирургического отделения №2 Самарской областной клинической офтальмологической больницы им. Т.И.Ерошевского, врач-офтальмолог, к.м.н. Ольга Павлова:



"Основными причинами травм является неосторожность и несоблюдение правил безопасности

при работе с садовым инвентарем

во время пребывания на пикниках

на прогулках на свежем воздухе.



К эрозии роговицы приводит попадание инородного тела - соринки, пыли, песка или мошки и т.п. Пациенты жалуются на боль и резь в глазах, ощущения инородного тела в глазу, сильное слезотечение или светобоязнь. Ни в коем случае не трите глаз, так как это может привести к еще большему повреждению роговицы. Не используйте самостоятельно магнит для удаления при попадании в глаз металлических элементов. Необходимо срочно обратиться к врачу за помощью.



Еще одной распространенной травмой являются ожоги глаз. При опрыскивании деревьев, при борьбе с насекомыми и сорняками, при розжиге, неосторожно используя специальные химические средства,можно получить ожоги структур глаза. Они могут привести к помутнению роговицы, в тяжелых случаях - к слепоте. Незамедлительная помощь в этих случаях заключается в тщательном промывании глаза проточной водой, чтобы едкие вещества не проникли в глубокие среды глаза. И обязательно обратитесь к врачу за неотложной помощью. При любых ожогах глаз до приезда врача ни в коем случае не следует пользоваться никакими глазными мазями!



В жаркую погоду возрастает риск развития острых воспалительных заболеваний конъюнктивы и придатков глаза. При малейшем повреждении или проявлении воспалительных процессов необходимо обратиться к врачу-офтальмологу. Своевременно оказанная медицинская помощь позволит вам сохранить зрение.



В больнице им. Т.И.Ерошевского работает кабинет неотложной помощи КРУГЛОСУТОЧНО в том числе в выходные и праздничные дни по адресу:

г. Самара, ул. Ново-Садовая, 158, телефон 8 (846) 323 00 40"

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