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В Самаре внесены корректировки в части организации движения транспорта в связи с празднованием 79-й годовщины Победы

3 мая 2024 19:45
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В Самаре внесены корректировки в части организации движения транспорта в связи с празднованием 79-й годовщины Победы

В Самаре внесены корректировки в части организации движения транспорта в связи с празднованием 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов 
 
В целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи с проведением мероприятий, посвященных празднованию 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, на территории г. о. Самара будет дополнительно ограничено движение транспорта по ул. Молодогвардейской на участке от ул. Ульяновской до ул. Маяковского. Ограничение будет действовать с 06:00 до 15:00 9 мая 2024 года. 
 
Кроме того, в связи с организацией антифашистского фестиваля-форума «Гитары в строю» с 13:00 до 22:00 5 мая 2024 года будет временно ограничено движение транспорта (за исключением спецмашин полиции, скорой помощи, пожарной охраны и машин с пропусками, утвержденными Главным Управлением МВД России по Самарской области) по ул. Молодогвардейской на участке от ул. Полевой до ул. Маяковского.  
 
Помимо этого, дополнительно будут запрещены остановка и (или) стоянка транспортных средств (за исключением спецмашин полиции, скорой помощи и пожарной охраны) на следующих улицах: 
 
- с 22:00 8 мая 2024 года до 15:00 9 мая 2024 года – по ул. Молодогвардейской от ул. Ульяновской до ул. Маяковского; 
 
- с 20:00 4 мая 2024 года до 23:00 5 мая 2024 года – по ул. Молодогвардейской от ул. Полевой до ул. Маяковского. 
 
Действие остальных мер останется в силе. 

Теги: В центре внимания Городской транспорт

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