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Завершается прием заявок на конкурс «Лучший работодатель Самарской области»

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В Самарской области продолжается прием заявок на участие в областном конкурсе «Лучший работодатель». Осталось совсем немного времени – прием завершается 21 октября.  

В Самарской области продолжается прием заявок на участие в областном конкурсе «Лучший работодатель». Осталось совсем немного времени – прием завершается 21 октября.  

Конкурс проходит второй год, он организован министерством труда, занятости и миграционной политики Самарской области и направлен на выявление и поощрение наиболее социально ответственных работодателей.

Сейчас на рынке труда работодатели конкурируют за квалифицированных сотрудников. Чтобы привлечь и удержать специалистов на предприятиях и в организациях внедряются меры поддержки для сотрудников, расширяются возможности проведения досуга и укрепления здоровья. Конкурс дает возможность предприятиям поделиться такими практиками, тиражировать опыт на другие предприятия региона, а главное – заявить о себе как об ответственном работодателе.

«В условиях высокой конкуренции за квалифицированные кадры участие в конкурсе - это не просто возможность занять призовое место, а стратегический инструмент для развития компании. Участие в конкурсе может стать ступенью на пути развития бренда работодателя, формировать образ предприятия как комфортного места для профессионального развития», - отметила министр труда, занятости и миграционной политики Самарской области Ольга Фурсова.

Что дает участие в конкурсе?

- Укрепление бренда работодателя - победа и даже участие в конкурсе показывает заинтересованность работодателя в эффективной кадровой политике. Информационная поддержка победителей в течение года после подведения итогов позволит компании громко заявить о себе как о привлекательном месте работы, что напрямую влияет на привлечение и удержание талантов.

- Независимая оценка кадровых практик - участие в конкурсе позволяет взглянуть на свою кадровую политику со стороны, оценить ее сильные стороны и зоны роста по объективным критериям.

- Доступ к лучшим практикам региона, так как конкурс - это не только соревнование, но и площадка для обмена опытом.

- Повышение лояльности коллектива - статус «Лучшего работодателя» - предмет гордости для действующих сотрудников, который значительно повышает их вовлеченность.

Оценка участников будет проходить в трех категориях (малые, средние и крупные предприятия) по пяти основным и двум специальным номинациям:

- «Региональный лидер занятости» - за активную работу по поиску и привлечению кадров;

- «Работа мечты для молодежи» - за эффективное привлечение молодежи, предоставление возможности быстрого профессионального роста молодым специалистам;

- «Эффективная политика по поддержке работников с детьми» – за активные меры по помощи семьям работников с детьми, создание благоприятных условий труда, позволяющих совмещать работу и воспитание детей»;

- «Трудоустройство участников специальной военной операции и членов их семей» - за проведение мероприятий, направленных на социально-трудовую адаптацию участников специальной военной операции и трудоустройство членов их семей;

- «Ответственное трудоустройство несовершеннолетних граждан» – за активное участие в трудоустройстве несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время.

- «Повышение финансовой культуры работников» - за заботу о финансовом здоровье и снижение стресса в коллективе;

- «Лучшая практика по внедрению современных технологий в сфере безопасности труда» - за внедрение современных технологий в сфере безопасности труда.

Заявки принимаются до 21 октября по электронной почте: mintrudso63@yandex.ru. Вся информация размещена на официальном сайте регионального минтруда – https://trud.samregion.ru/category/deyatelnost/konkursy/regionalnyj-konkurs-luchshij-rabotodatel-regiona/.

Торжественное награждение пройдет 10 ноября в здании Правительства Самарской области.

 

Фото: Минтруд Самарской области

Теги: Самара

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