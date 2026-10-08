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Число самозанятых в регионе превысило 400 тысяч человек

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По данным Минэкономразвития Самарской области, количество самозанятых в регионе составило более 400 тысяч человек, показав рост на 13% с начала года.

По данным Минэкономразвития Самарской области, количество самозанятых в регионе составило более 400 тысяч человек, показав рост на 13% с начала года. С момента введения специального налогового режима в 2020 году самозанятые получили совокупный доход в размере 217 млрд рублей, выплатили 9,5 млрд рублей налогов, а также сформировали более 208 млн чеков. 
Наиболее популярными направлениями деятельности самозанятых являются ремонт и строительство, транспортные, парикмахерские и косметические услуги, а также сфера информационных технологий.
Для уверенного старта и динамичного развития проектов начинающих предпринимателей создаются все необходимые условия. На одной из встреч с представителями бизнес-сообщества губернатор Вячеслав Федорищев отмечал необходимость всесторонней поддержки самозанятых производителей.
«Мы предоставляем самозанятым широкий набор мер господдержки, включая образовательные программы, участие в ярмарках, содействие в сбыте продукции и многое другое. Приглашаем пользователей специального налогового режима пользоваться всеми существующими возможностями», — отметил заместитель председателя Правительства – министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк. 
Для продвижения продукции самозанятых в Самарской области создана онлайн-витрина vitrina.mybiz63.ru, на которой представлены разные категории товаров и услуг предпринимателей. 
Самозанятые также могут стать резидентами коворкинга регионального центра «Мой бизнес» и получить рабочее место на льготных условиях, а также воспользоваться переговорными комнатами и залом для проведения образовательных мероприятий. 
Воспользоваться инструментами господдержки можно, обратившись в один из центров «Мой бизнес» Самарской области. С полным перечнем мер можно ознакомиться на портале mybiz63.ru. Поддержка оказывается по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика».
Самозанятые ведут свою бухгалтерию самостоятельно c помощью приложения «Мой налог». При расчете с физическими лицами налоговая ставка составляет 4%, при работе с организациями – 6%. 
С 1 января 2026 года пользователи специального налогового режима могут делать добровольные взносы на соцстрахование, благодаря чему могут получать пособие по больничному листу. Начинающие предприниматели также могут уплачивать взносы, формируя свою страховую пенсию. Такой возможностью уже воспользовались более 10 тысяч самозанятых граждан Самарской области.

 

Фото:   минэкономразвития СО

Теги: Самара

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