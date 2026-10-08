Самарцев приглашают на веломарафон «Сокольи Горы»

10 октября в Самаре состоится веломарафон «Сокольи Горы». Соревнования направлены на пропаганду здорового образа жизни и спорта и объединят всех желающих от 18 лет в заезде на дистанции 12 км.



Предварительные заявки принимаются до 15:30 9 октября на электронный адрес .



Начало регистрации участников в 10:00 в стартовом городке веломарафона на территории лыжной базы «Чайка». В 11:00 стартует критериум — гонка на 25 км среди спортсменов 2013-2014 годов рождения. После ее окончания состоится церемония награждения победителей и призеров, а затем в 12:00 будет дан старт заезду любителей.



Обязательным условием для выхода на старт является наличие медицинской справки о допуске к участию в физкультурном мероприятии установленного образца и велошлема. Все участники получат памятные медали финишера.



Отметим, что организаторами веломарафона является администрация города Самары, Центр развития физической культуры и спорта и Федерация велосипедного спорта Самарской области.

Фото: пресс-служба администрации Самары