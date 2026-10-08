Самарцев приглашают на IV Всероссийский конкурс «Юный Управдом – созидатель благоприятной среды проживания»

До 9 ноября открыт прием заявок на IV Всероссийский конкурс детей и молодежи «Юный Управдом – созидатель благоприятной среды проживания». К участию приглашаются дети, подростки и молодые специалисты от 7 до 25 лет с личными проектами и идеями создания доступной, технологичной, комфортной, экологичной и безопасной среды проживания в разных уголках России.



Для участников доступны категории: 7-9 лет и 10-13 лет – «Домовёнок»; 14-17 лет – «Юный управдом»; 18-25 лет – «Молодой специалист в сфере управления городским хозяйством».



Авторы лучших работ соберутся на очном этапе конкурса с 17 по 19 декабря 2026 года в Москве, чтобы защитить свои проекты перед экспертным жюри — представителями федеральных и региональных органов власти, органов местного самоуправления, профильных организаций, научного и профессионального сообщества. Проекты победителей очного этапа будут рекомендованы органам местного самоуправления для дальнейшей реализации.



Отметим, конкурс входит в Перечень олимпиад и иных интеллектуальных и творческих конкурсов, утвержденный Минпросвещения России, победители и призеры которых могут получить дополнительные баллы к результатам ЕГЭ во время приемной кампании вузов.

Фото: пресс-служба администрации Самары