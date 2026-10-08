В Самаре продолжается Всероссийская штабная тренировка по гражданской обороне, старт которой был дан 7 октября. В течение трех дней отрабатывается взаимодействие всех служб экстренного реагирования и гражданской обороны в случае чрезвычайной ситуации и поступления кодовых спецсигналов. В ходе тренировки в городских районах развернули пункты эвакуации и пункты выдачи СИЗ.



На особом контроле — проверка на полную готовность и работоспособность в чрезвычайных условиях резервных источников водоснабжения и электропитания, пунктов санобработки одежды и техники.



Одной из масштабных площадок, где на практике отрабатывались действия по укрытию гражданского населения в случае чрезвычайной ситуации, стала станция метро «Советская». Специалисты метрополитена в установленное регламентом время — 60 минут — отработали перевод станции в режим работы укрытия: провели проверку венткамер, подключение резервной электроподстанции, проверку работы гермодверей, развертывание пунктов учета, выдачи СИЗ и медпункта. В качестве группы укрываемых в ходе тренировки выступили старшеклассники школы № 176. Прибыв на станцию, они прошли регистрацию и были проинструктированы по действиям в случае чрезвычайной ситуации.



Частью штабных учений стали также Уроки безопасности, прошедшие в городских школах. На предприятиях и в организациях, отнесенных к категории гражданской обороны, проводятся занятия с сотрудниками.



Частью Всероссийской штабной тренировки станет плановая комплексная проверка готовности региональной автоматизированной системы централизованного оповещения (РАСЦО), которая состоится в Самаре завтра, 9 октября. С 10:43 по местному времени будут краткосрочно включены электросирены и громкоговорители. Сразу после этого на общероссийских теле- и радиоканалах прозвучит сообщение: «Внимание всем! Проводится техническая проверка системы оповещения населения!» Просим соблюдать спокойствие и ориентироваться только на официальную информацию.

Фото: пресс-служба администрации Самары