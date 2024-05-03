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В Самаре пройдут репетиции военного парада

3 мая 2024 15:49
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В Самаре пройдут репетиции военного парада

В Самаре на пл. Куйбышева в преддверии центрального события 9 мая – военного парада, посвящённого 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне – пройдут традиционные репетиции.

3 и 6 мая в 19:00 на пл.Куйбышева пройдут первые репетиции военного парада, а 7 мая в 10:00 состоится генеральная репетиция военного парада и военно-исторической части. В связи с проведением репетиционных мероприятий, а также для обеспечения безопасности граждан доступ на площадь Куйбышева будет ограничен.

В военном параде примут участие более 20 парадных расчётов и задействовано около 30 единиц военной техники. Торжественное прохождение военной техники откроет легендарный танк Т-34, боевая машина образца 1941 года. Именно на таких танках Красная Армия воевала вплоть до 1943 года. Также 9 мая пройдет патриотическая акция «Солдатская каша», а в 22:00 небо украсит артиллерийский салют, который пройдет на 1-й очереди набережной р.Волги.

Напомним, прямую трансляцию военного парада, посвящённого
 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, будет вести ГТРК «Самара». 9 мая в 10:00 начнётся прямое включение с площади Куйбышева. Трансляцию можно будет смотреть в эфире региональных телеканалов, а также на официальных страницах их социальных сетей. 

ВНИМАНИЕ!!! В ходе проведения тренировок военного парада с 1-й очереди набережной реки Волги будут производиться холостые залпы.

С 7 по 9 мая на пл. Славы будет работать тематическая площадка с выставкой архивных документов «Без срока давности» о трагедии мирного населения СССР – жертв военных преступлений нацистов и их пособников в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, организована работа тематической интерактивной площадки по плетению маскировочных сетей.

Тематическая площадка с пунктом отбора по контракту развернет свою работу 7 и 8 мая на площади Славы, 9 мая на площади Куйбышева.

По всей Самарской области пройдут международные, всероссийские и региональные патриотические акции. С 1 мая Самарская область присоединилась к самой народной всероссийской акции «Бессмертный полк». «Почтить память героев своей семьи каждый из нас сможет не только 9 мая, а уже начиная с 1 мая – в период перед празднованием Дня Победы», – сообщила на ежегодной пресс-конференции посвященной акции «Бессмертный полк» Сопредседатель Центрального штаба Бессмертного полка России, депутат Государственной Думы Российской Федерации Елена Цунаева. «Память о защитниках Отечества всегда живет в наших сердцах. Каждая семья ждет этого дня, это всенародный праздник. Хочу напомнить, что 2024 год объявлен «Годом семьи». Мы рассчитываем, что в каждой акции «Бессмертного полка» будут принимать участие именно семьи, поскольку это народная память, и именно она формирует общую государственную и историческую память в целом. Наша страна переживала разные трудности, и я уверена, несмотря на ограничения, это не помешает нам помнить и отпраздновать День Победы», – подчеркнула Елена Цунаева. 

Так, на медиаэкранах МФЦ Самарской области с 1 мая 2024 года транслируются портреты героев Великой Отечественной войны.  9 мая, в День Победы, в Самаре на мультимедийных экранах на площади Славы, а также на цифровых экранах в муниципальных образованиях области и в эфире региональных телеканалов также будет организована трансляция видеоряда с портретами ветеранов.

Образовательные учреждения области уже присоединяются к одному из самых любимых форматов проведения «Бессмертного полка» – «Окна Памяти». Поддержали учреждения региона и новый формат акции – «Стена Памяти». В образовательных организациях, на предприятиях, в средних и высших учебных заведениях в преддверии Дня Победы формируются Стены Памяти, на которой размещаются портреты и истории героев.

В преддверии Дня Победы в социальных сетях также можно почтить память героев великой Победы. Для этого можно заменить аватарку на фото своего родственника, который воевал в ВОВ. Чтобы эти фото были красиво оформлены, на сайтах волонтёрыпобеды.рф и на сайте polkrf.ru с 1 мая запущен чат-бот, в который можно загрузить фотографию и получить готовый формат для аватарок в социальные сети. Также фотографию можно сделать в виде открытки и переслать своим друзьям, родственникам или просто опубликовать на своей страничке.

Также сохраняет свою актуальность «Бессмертный полк на транспорте». С 1 по 12 мая можно разместить портрет своего героя на личных, общественных и служебных автотранспортных средствах,  оформленный в рамке с эмблемой Бессмертного полка России. Выезжая в дни проведения акции на таком транспорте вы, фактически принимаете участие в праздновании Дня Победы, чествуя своих ветеранов.

Один из самых полюбившихся – «Портрет героя на одежде». Размещать портреты героев на одежде и выходить в такой одежде на улицы целыми семьями стало уже доброй традицией, многие бережно хранят одежду с портретами с прошлого года. Чтобы красиво оформить фотографию, можно зайти на сайт polkrf.ru и воспользоваться конструктором – подобрать фон, вписать данные героев. Присоединиться к патриотическим акциям ко Дню Победы и к самой масштабной народной акции «Бессмертный полк» может каждый, выбрав свой формат участия. Полная информация о том, как в этом году можно почтить память своих героев, размещена на официальном сайте Бессмертного полка России https://polkrf.ru.

 

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