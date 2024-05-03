В Самарском государственном институте культуры прошёл I Межрегиональный фестиваль-конкурс «Вёснушка-весна»

196

С 27 по 28 апреля в Самарском государственном институте культуры прошёл I Межрегиональный фестиваль-конкурс детского и молодёжного народно-певческого исполнительства «Вёснушка-весна».

Несмотря на то, что к участию приглашались солисты образовательных и клубных учреждений, детские и молодёжные фольклорные ансамбли Поволжского региона, конкурсу удалось расширить географию в год дебюта.

Мастерство показали артисты из Санкт-Петербурга, Тюмени, Ижевска, Саратова, Ульяновска, Пензы и Самарской области. Более 300 человек из 58 коллективов страны выступили в номинациях: «Фольклорно-этнографическое исполнительство» и «Народно-сценическое исполнительство». Смотр прошёл в очном и заочном форматах.

Организаторы — педагоги кафедры хорового и сольного народного пения СГИКа — подготовили насыщенную двухдневную программу. Прослушивания чередовались с мастер-классами от членов жюри и экспертов фестиваля-конкурса, ведущих специалистов в области народного творчества: Татьяны Мачкасовой, Ирины Бойко, Татьяны и Андрея Давыдовых, Натальи Москаленко.

Были затронуты темы семантики звуков и вокальной артикуляции в фольклорных текстах, исполнения духовных стихов, крестьянской музыки русских сел Самарской губернии, преподавания традиционной хореографии в детских фольклорных ансамблях и не только. Образовательная программа прошла в рамках курса повышения квалификации.

Одним из ярких событий мероприятия стала традиционная вечёрка с играми и народными забавами.

«Мы создавали фестиваль-конкурс большой педагогической командой и с уверенностью можем сказать, что ожидания оправдались. Очень рады, что откликнулись коллективы со всей России», — рассказывает Татьяна Мачкасова, председатель жюри I Межрегионального фестиваля-конкурса детского и молодёжного народно-певческого исполнительства «Вёснушка-весна», заведующая кафедрой хорового и сольного народного пения СГИК.

Специальным призом за лучшее ансамблевое исполнительство был отмечен коллектив «Излучина» Самарского музыкального училища им. Д.Д. Шаталова под руководством Елены Меркурьевой.

Также специальным призом, как самая юная участница, отмечена Вероника Пастушкина, воспитанница самарского детского сада №283.

Самарский государственный институт культуры планирует продолжать проведение фестиваля и в следующем году выйти на всероссийский уровень. Не исключено, что будут изменены и возрастные критерии. К участию пригласят молодых исполнителей до 35 лет.