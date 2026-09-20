В США открылись избирательные участки для россиян

В Нью-Йорке открылись избирательные участки, на которых граждане РФ могут проголосовать на выборах в Госдуму, передает РИА Новости.

Агентство сообщает, что россияне могут туда прийти с 8:00 до 20:00 (с 15:00 до 03:00 21 сентября мск). Кроме того, голосование проходит в посольстве РФ в Вашингтоне и генконсульстве в Хьюстоне.

На этом фоне генконсул в Нью-Йорке Алексей Марков отметил, что в диппредставительстве ждут большое число избирателей на участке. По словам российского генконсула Николая Пукалова, в Хьюстоне готовы к любой явке. Оба диппредставительства сотрудничают с местными правоохранителями.

20 сентября в России начался заключительный, третий день выборов в Госдуму IX созыва. По данным Центризбиркома, к 8:00 явка на выборах составила 45%. Избирательные участки будут работать до 20:00 по местному времени. В Подмосковье член избиркома пострадала в результате атаки БПЛА, но утром женщина вышла на участок и продолжила выполнять свои обязанности, сообщила глава ЦИК Памфилова. А вчера на одном из избирательных участков в Коми был совершен поджог, пишет «Газета.Ru».