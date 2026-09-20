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Россия сократила импорт китайского картофеля

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Россия сократила импорт китайского картофеля

Россия резко снизила объемы импорта картофеля из Китая. Соответствующие данные опубликованы на сайте китайской таможни.

Уточняется, что в августе поставки составили $1,8 млн, что на четверть меньше показателя за аналогичный месяц прошлого года. При этом в сравнении с июлем снижение оказалось еще более заметным: объемы импорта сократились почти в 2,5 раза.

Россия в августе вошла в число пяти крупнейших мировых импортеров картофеля из Китая. По объемам закупок РФ уступила Малайзии, Вьетнаму и Гонконгу, пишут "Известия".

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