Россия сократила импорт китайского картофеля

Россия резко снизила объемы импорта картофеля из Китая. Соответствующие данные опубликованы на сайте китайской таможни.

Уточняется, что в августе поставки составили $1,8 млн, что на четверть меньше показателя за аналогичный месяц прошлого года. При этом в сравнении с июлем снижение оказалось еще более заметным: объемы импорта сократились почти в 2,5 раза.

Россия в августе вошла в число пяти крупнейших мировых импортеров картофеля из Китая. По объемам закупок РФ уступила Малайзии, Вьетнаму и Гонконгу, пишут "Известия".