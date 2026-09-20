Самарскую область накроет пятибалльная магнитная буря

Вечером в среду, 23 сентября, на Земле начнется геомагнитная нестабильность. По прогнозам космической погоды, возмущения стартуют с уровня G1 (4 балла по девятибалльной шкале). Однако уже вечером в четверг, 24 сентября, интенсивность солнечного ветра резко возрастет до уровня G2 — 5 баллов.

Основной удар магнитосфере планеты предстоит выдержать в пятницу и субботу, 25 и 26 сентября. В эти дни индекс геомагнитной активности будет стабильно держаться на отметке в 5 баллов. После этого солнечный ветер начнет ослабевать, и к концу недели показатели постепенно вернутся к норме.

Гражданам, страдающим от метеозависимости, рекомендуют в опасные дни не перетруждаться и держать под рукой необходимые лекарства. Также в этот период стоит отказаться от лишней дозы алкоголя, пишет ГТРК-Самара.