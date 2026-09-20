Минздрав составил демографический портрет типичного жителя Самарской области

Средний возраст жителей Самарской области снизился до 40,2 года. Демографический портрет типичного жителя региона составил минздрав.

По сравнению с данными на 1 января 2024 года показатели заметно изменились. Тогда средний возраст самарцев составлял 42,2 года, а доля женщин была выше — 54,1% от 3 миллионов 112,6 тысячи человек. За два года общая численность населения региона выросла почти на 20 тысяч человек, а жители в среднем стали моложе на два года.

На постоянной основе в области сейчас проживает 3 миллиона 131 тысяча 720 человек, что соответствует 2,13% населения России и 10,8% жителей Приволжского федерального округа. Из них в Самаре живет 1 миллион 144 тысячи 759 человек. В структуре населения традиционно преобладают женщины — их доля составляет 53,6%, пишет Самарская газета.