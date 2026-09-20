РКН зафиксировал более 1,5 тыс. DDoS-атак на ресурсы ЦИК

Более 1,5 тыс. DDoS-атак из зарубежного сегмента интернета зафиксировали на ресурсы Центральной избирательной комиссии (ЦИК), дистанционного электронного голосования (ДЭГ), Единого портала государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ), Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА) и Департамента информационных технологий Москвы. Об этом 20 сентября сообщили в Роскомнадзоре.

«Также зафиксировано более полутора тысяч DDoS-атак на ресурсы ЦИК, ДЭГ, ЕПГУ, ЕСИА и ДИТ Москвы с зарубежного сегмента сети Интернет, которые были отражены на трансграничных узлах оборудования ТСПУ», — сказал заместитель начальника Управления разрешительной работы, контроля и надзора в сфере массовых коммуникаций Роскомнадзора Александр Ижко, передает его слова «РИА Новости».

При этом зарубежные DDoS-атаки не повлияли на функционирование сетей связи, обеспечивающих работу избирательных комиссий. Всего ведомство зафиксировало 918 аварийных ситуаций на этих сетях. Также Роскомнадзор сообщил о вмешательстве извне в избирательный процесс. В частности, фиксируется запуск фишинговых ресурсов, которые маскируются под официальные сайты.

С начала избирательной кампании по требованию РКН было удалено либо ограничено в доступе более 6 тыс. материалов с запрещенным контентом. Кроме того, ведомство выявило 56 материалов СМИ с признаками нарушения законодательства о выборах. Материалы направили в избирательные комиссии для рассмотрения. При выявлении нарушений принимаются меры реагирования, пишут "Известия".