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Самарцам расширили список услуг в МФЦ

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Самарцам расширили список услуг в МФЦ

Власти Самары добавили в перечень муниципальных услуг, доступных в МФЦ, еще два пункта. Соответствующее постановление подписано в городской администрации.

Теперь в центрах «Мои документы» принимают заявления на согласование переустройства и перепланировки квартир в многоэтажках, а также на перевод жилого помещения в нежилое и наоборот. Документ вступает в силу сразу после официального опубликования.

Всего в городе работают 13 таких центров. Они находятся на Московском шоссе, 4, корп. 28А; на Свободы, 192 / Елизарова, 32; на пр. Кирова, 235; на Урицкого, 2 / Чернореченской, 1; на Мориса Тореза, 101а; на Мира, 10; на Южном шоссе, 5 (ТК «Амбар»); на Рижской, 9; на Красноармейской, 131 (ТЦ «Гудок»); на Московском шоссе, 81Б (ТЦ «Парк Хаус»); на Ново-Садовой, 305А (ТЦ «Апельсин»); в посёлке Управленческий на Сергея Лазо, 26А; в микрорайоне Волгарь в ТРК «Точка Сити» на Казачьей, 36, пишет Самара-КП.

 

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