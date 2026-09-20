В Самарской области избиратель проголосовал за себя и другого человека

На одном из избирательных участков Самарской области зафиксировали нарушение порядка голосования. Как сообщили в областной избирательной комиссии, один избиратель получил и заполнил бюллетени не только за себя, но и за другого человека.

Речь идёт об участке № 0809. В ходе предварительной проверки установлено, что бюллетени выдала член участковой комиссии. После выявления нарушения её отстранили от работы с избирательными бюллетенями.

По факту произошедшего составлен акт, в котором зафиксированы обстоятельства нарушения.

В избиркоме также сообщили, что при подсчёте голосов все бюллетени, которые в день инцидента были перемещены из стационарного ящика в сейф-пакет, признают недействительными.

Решение участковой комиссии и составленный акт направят в правоохранительные органы. Там должны рассмотреть вопрос о привлечении виновных к ответственности в соответствии с законодательством, пишет Самара-АиФ.