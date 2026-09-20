Явка на федеральной платформе ДЭГ достигла 90%

На федеральной платформе дистанционного электронного голосования свой выбор к 17:35 мск сделали уже 3,6 млн человек. Это 90% зарегистрированных участников.
Те, кто не успел проголосовать, ещё могут сделать это — голосование продлится до 20:00 по местному времени.
Топ регионов по количеству голосов
- Новгородская область — 93%
- Республика Марий Эл — 92%
- Смоленская область — 92%
- Чувашия — 92%
- Удмуртская Республика — 92%
ДЭГ применяется на выборах депутатов Госдумы, региональных и местных выборах в 32 регионах. Проголосовать могут те, кто заранее выбрал этот способ голосования на Госуслугах.