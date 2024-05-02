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Самарские врачи освоили новый метод замены сердечного клапана

2 мая 2024 17:55
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Самарские врачи освоили новый метод замены сердечного клапана

 

В Самарском областном клиническом кардиологическом диспансере им. В.П.Полякова провели первую в регионе операцию на сердце методом хирургии малых доступов через боковую торакотомию. Пациентке заменили клапан через небольшой разрез, раньше такую операцию проводили открытым доступом.

Жительница Самары поступила в кардиологический диспансер с выраженной недостаточностью митрального клапана. Были проведены все необходимые обследования и пациентку подготовили к операции, которую было решено провести новым способом.

Замена митрального клапан была произведена не стандартным путем хирургического вмешательства, которое сопровождается рассечением грудины, а через небольшой разрез - около 8 см - под молочной железой. Это стало возможным благодаря приобретению набора специальных инструментов для проведения подобных вмешательств и профессионализму врачей.

«Это наш первый опыт проведения кардиохирургических операций на сердце через миниторакотомию. Операция длится больше времени из-за малого доступа к сердцу по сравнению с привычным вмешательством. Но плюсы очевидны. Благодаря меньшему повреждению тканей пациенты, как правило, быстрее восстанавливаются и возвращаются к обычной жизни. Кроме того, снижается кровопотеря, риск осложнений и инфекций. Вмешательство оставляет практически незаметный шов. Использование малых доступов в хирургии сердца постепенно будет доминирующим, особенно при коррекции приобретенных пороков», - рассказал   заведующий кардиохирургическим отделением N 4 Андрей Семагин.

В настоящее время женщина выписана домой под наблюдение врачей поликлиники.

В Самарской области работа по развитию системы здравоохранения, в том числе, внедрению новейших технологий в медицину, модернизации первичного звена, оснащению медучреждений новым транспортом ведется при поддержке Губернатора Дмитрия Азарова.

 

Фото – министерство здравоохранения Самарской области

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