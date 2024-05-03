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Пасхальное богослужение в Софийском соборе Самары покажут в прямом эфире

3 мая 2024 17:54
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Пасхальное богослужение в Софийском соборе Самары покажут в прямом эфире

В Самарской области в ночь с 4 на 5 мая пройдут Пасхальные богослужения. Главную Пасхальную службу в регионе проводит митрополит Самарский и Новокуйбышевский Сергий в Софийском соборе областной столицы.

Прямую телевизионную трансляцию праздничного Пасхального богослужения из Софийского собора организует ГТРК «Самара».

Присоединиться к великому событию православного праздничного календаря можно будет на телеканале «Самара 24», сайте tvsamara.ru, группе ВКонтакте, а также на региональных телеканалах «Губерния», «Самара-ГИС», «Тольятти 24», информационном портале СОВА и в ВКонтакте.

Также трансляция также будет вестись в паблике «Самарская область» ВКонтакте.

Начало трансляции 4 мая – в 23:50.

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