В Шенталинском районе мужчина осужден за незаконное получение пенсии по инвалидности на сумму более 1,8 млн рублей

Прокуратура Шенталинского района Самарской области поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении местного жителя. Он признан виновным по ч. 4 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат, совершенное в особо крупном размере).

Установлено, что в 2014 году мужчина с целью незаконного получения страховой пенсии и иных социальных выплат, назначаемых в связи с инвалидностью, получил медицинские документы, содержащие недостоверные сведения о наличии у него заболевания. На основании этих документов ему была установлена II группа инвалидности и назначена страховая пенсия.

В период с 2014 по 2025 год он незаконно получал выплаты на общую сумму свыше 1,8 млн рублей.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновному наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Кроме того, удовлетворены исковые требования прокуратуры о взыскании причиненного преступлением ущерба.