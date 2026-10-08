С 12 по 16 октября 2026 года Самара и Самарская область вновь станут площадкой Международного кинофестиваля «Кино — детям». В течение пяти дней зрителей ждут премьерные показы игровых, анимационных и документальных фильмов, творческие встречи с кинематографистами и мастер-классы. Фестивальная программа объединит более 60 площадок в областной столице, городах и районах области.

Все мероприятия фестиваля бесплатные.

Фестиваль проводится в Самарской области с 1996 года и за это время стал одним из самых известных российских кинофестивалей для детей и важной культурной традицией региона. За 30 лет фестиваль посетило более миллиона юных зрителей.

Главной площадкой фестиваля станет Центр российской кинематографии — кинотеатр «Художественный». Премьерные кинопоказы, творческие встречи и мастер-классы также пройдут в городских и региональных Домах культуры, муниципальных культурно-досуговых центрах и в образовательных учреждениях.