В Тольятти перед судом предстанет бывшая начальница отделения почтовой связи

Прокуратура Центрального района города Тольятти утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшей начальницы отделения почтовой связи. Она обвиняется по ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием служебного положения).

По версии следствия, в период с мая 2025 года по август 2026 года женщина, являясь должностным лицом и материально ответственным сотрудником, из корыстных побуждений изъяла из сейфа отделения почтовой связи денежные средства в сумме 83 тыс. рублей, которыми в последующем распорядилась по своему усмотрению.

Уголовное дело направлено в Центральный районный суд г. Тольятти для рассмотрения по существу.

На стадии предварительного расследования ущерб обвиняемой возмещен в полном объеме.