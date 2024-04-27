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«Благодарю всех коллег за самоотверженность и работу на передовой, желаю крепкого здоровья и непрерывного совершенствования навыков и знаний», - отметил руководитель ведомства.
Армен Бенян вручил ведомственные награды сотрудникам скорой медицинской помощи
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Армен Бенян вручил ведомственные награды сотрудникам скорой медицинской помощи

27 апреля 2024 15:28
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«Благодарю всех коллег за самоотверженность и работу на передовой, желаю крепкого здоровья и непрерывного совершенствования навыков и знаний», - отметил руководитель ведомства.

В преддверии Дня работника скорой медицинской помощи министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян вручил ведомственные награды сотрудникам службы.

«Сегодня в Самарской области у нас работают 3 самостоятельные станции скорой медицинской помощи и станция в составе Сызранской больницы. Инфраструктурные изменения путем обновления автопарка и оснащения дополнительным оборудованием, организационные решения посредством внедрения информационных систем и новых протоколов и, главное, труд бригад скорой медпомощи помогают достигать необходимых показателей работы службы и своевременно оказывать необходимую помощь пациентам. Благодарю всех коллег за самоотверженность и работу на передовой, желаю крепкого здоровья и непрерывного совершенствования навыков и знаний», - отметил руководитель ведомства.

 

Фото:   минздрав СО

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Здравоохранение
«Благодарю всех коллег за самоотверженность и работу на передовой, желаю крепкого здоровья и непрерывного совершенствования навыков и знаний», - отметил руководитель ведомства.
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