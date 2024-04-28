Армен Бенян поздравил коллег с Днем работника скорой медицинской помощи

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«В этот день многие из вас традиционно находятся на посту, спасая жизни в каретах скорой медицинской помощи, способствуя транспортной эвакуации пациентов в специализированные стационары. Надежда, которую наше население возлагает на вас, всегда реализуется в виде профессионализма и оперативности, которые демонстрирует наша служба», - отметил министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян.



Сегодня на территории региона работают:

3 самостоятельные станции скорой медицинской помощи – Самарская, областная и Тольяттинская

станция скорой медицинской помощи в составе Сызранской больницы

служба медицины катастроф и скорой медицинской помощи

служба санавиации.



«Дорогие коллеги, в профессиональный праздник желаю вам самим крепкого здоровья и быть всегда на посту. Грамотность и оперативность медицинского работника способна действительно спасать жизни, чем вы и занимаетесь. Желаю вам долголетия и мира. С праздником!», – подчеркнул руководитель ведомства.