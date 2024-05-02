Более 7 тысяч жительниц Новокуйбышевска прошли маммографию на новом оборудовании

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Современный цифровой маммограф приобретен по национальному проекту «Здравоохранение». Аппарат размещен в терапевтическом корпусе Новокуйбышевской центральной городской больницы.



Кабинет маммографии работает в 2 смены. Здесь пациентки проходят исследования в рамках диспансеризации или по направлению врача.

«Скрининг заболеваний молочных желез очень важен, — отметил заведующий рентгенологическим отделением больницы Константин Резинкин. — Для лучшей визуализации снимки молочной железы делаем в двух проекциях. Результат выдаем на бумажном носителе и вносим в ЕМИАС».



На новом оборудовании уже прошли диагностику около 7300 женщин. Выявлено 18 подозрений на онкологическое заболевание. Пациентки направлены на уточняющую диагностику и консультацию онколога.



Напомним, женщинам в возрасте старше 40 лет рекомендуется проходить маммографию каждые два года, а при генетической предрасположенности к онкопатологии — ежегодно.



Модернизация первичного звена здравоохранения — одно из направлений национального проекта «Здравоохранение», который реализуется по решению президента России Владимира Путина. В Самарской области развитие и укрепление системы здравоохранения ведется при поддержке Губернатора Дмитрия Азарова. Всего в этом году в учреждения первичного звена здравоохранения региона планируется поставить 700 единиц медтехники.