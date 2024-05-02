Я нашел ошибку
Главные новости:
Более 7 тысяч жительниц Новокуйбышевска прошли маммографию на новом оборудовании
Более 7 тысяч жительниц Новокуйбышевска прошли маммографию на новом оборудовании
В Самарской области в суд направили дело о взрыве на заводе «Промсинтез»
В Самарской области в суд направили дело о взрыве на заводе «Промсинтез»
Самаре и Тольятти выделят дополнительные средства на общественные перевозки
Самаре и Тольятти выделят дополнительные средства на общественные перевозки
В Киргизии грузовик с мороженым сбил 29 детей
В Киргизии грузовик с мороженым сбил 29 детей
Самарские врачи освоили новый метод замены сердечного клапана
Самарские врачи освоили новый метод замены сердечного клапана
теплосети Самары подготавливают к осенне-зимнему периоду
Теплосети Самары подготавливают к осенне-зимнему периоду
"РКС-Самара": работа найдётся каждому
"РКС-Самара": работа найдётся каждому
В Самаре на улице Врубеля уложили новое высокопрочное покрытие проезжей части
В Самаре на улице Врубеля уложили новое высокопрочное покрытие проезжей части
Наверх
Самара  +12 °C, Тольятти  +10 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 91.78
-0.23
EUR 98.03
-0.69
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре в Музее Рязанова пройдет лекция «Комедия и ее двойник: искусство смешного обыденного»
Изменилось место проведения самарского инклюзивного бала
В Самаре пройдет пешеходная экскурсия «От Маштакова к Залесову: доходные дома Самары»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Май 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Более 7 тысяч жительниц Новокуйбышевска прошли маммографию на новом оборудовании

2 мая 2024 19:28
92
Более 7 тысяч жительниц Новокуйбышевска прошли маммографию на новом оборудовании

Современный цифровой маммограф приобретен по национальному проекту «Здравоохранение». Аппарат размещен в терапевтическом корпусе Новокуйбышевской центральной городской больницы.

Кабинет маммографии работает в 2 смены. Здесь пациентки проходят исследования в рамках диспансеризации или по направлению врача.
«Скрининг заболеваний молочных желез очень важен, — отметил заведующий рентгенологическим отделением больницы Константин Резинкин. — Для лучшей визуализации снимки молочной железы делаем в двух проекциях. Результат выдаем на бумажном носителе и вносим в ЕМИАС».

На новом оборудовании уже прошли диагностику около 7300 женщин. Выявлено 18 подозрений на онкологическое заболевание. Пациентки направлены на уточняющую диагностику и консультацию онколога.

Напомним, женщинам в возрасте старше 40 лет рекомендуется проходить маммографию каждые два года, а при генетической предрасположенности к онкопатологии — ежегодно.

Модернизация первичного звена здравоохранения — одно из направлений национального проекта «Здравоохранение», который реализуется по решению президента России Владимира Путина. В Самарской области развитие и укрепление системы здравоохранения ведется при поддержке Губернатора Дмитрия Азарова. Всего в этом году в учреждения первичного звена здравоохранения региона планируется поставить 700 единиц медтехники.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Здравоохранение
Более 7 тысяч жительниц Новокуйбышевска прошли маммографию на новом оборудовании
2 мая 2024  19:28
Более 7 тысяч жительниц Новокуйбышевска прошли маммографию на новом оборудовании
92
Самарские врачи освоили новый метод замены сердечного клапана
2 мая 2024  17:55
Самарские врачи освоили новый метод замены сердечного клапана
143
Врачи напоминают, простых травм глаза не бывает!
30 апреля 2024  15:39
Врач-офтальмолог больницы Ерошевского: "Весенне-летний период сопровождается высоким риском травм глаз"
1368
Армен Бенян поздравил коллег с Днем работника скорой медицинской помощи
28 апреля 2024  11:35
Армен Бенян поздравил коллег с Днем работника скорой медицинской помощи
883
Ежедневно контролировать давление и пульс. Особенно перед выходом на участок. При отклонении от нормы  следует отложить садовые работы и принять меры.
27 апреля 2024  18:11
Как избежать сосудистых катастроф при работе на дачном участке?
1022
«Благодарю всех коллег за самоотверженность и работу на передовой, желаю крепкого здоровья и непрерывного совершенствования навыков и знаний», - отметил руководитель ведомства.
27 апреля 2024  15:28
Армен Бенян вручил ведомственные награды сотрудникам скорой медицинской помощи
824
Регулярные занятия спортом улучшают настроение и самочувствие.
27 апреля 2024  14:57
Самарский врач-психиатр-нарколог: "Гимнастика в комплексе с основным лечением снимает тягу к курению и алкоголю"
1005
Фельдшеры Алексей и Кристина Журкины работают на станции скорой медпомощи Сызранской центральной городской и районной больницы.
27 апреля 2024  14:26
Семья фельдшеров спасает жизни жителей Правобережья Волги
822
Лазерно-хирургический метод лечения позволяет сохранить качество жизни пациента на высоком уровне.
26 апреля 2024  20:35
Врачи Самарского онкодиспансера освоили уникальный метод лечения опухолей головы и шеи
804
Теперь в состав эндоскопической службы Сызранской центральной районной и городской больницы входит новое эндоскопическое отделение.
26 апреля 2024  19:48
Эндоскопическую службу в Сызрани переоснастили благодаря нацпроекту
751
Весь список
В центре внимания
Самаре и Тольятти выделят дополнительные средства на общественные перевозки
2 мая 2024  18:54
Самаре и Тольятти выделят дополнительные средства на общественные перевозки
97
Дополнительные маршруты в Самаре запустят в дни религиозных и государственных праздников
2 мая 2024  13:30
Дополнительные маршруты в Самаре запустят в дни религиозных и государственных праздников
234
В Самарской области три дня подряд прогнозируют заморозки
2 мая 2024  10:57
В Самарской области три дня подряд прогнозируют заморозки
293
В Самаре стартовал второй международный антифашистский форум «Гитары в строю»
2 мая 2024  09:18
В Самаре стартовал второй международный антифашистский форум «Гитары в строю»
358
В Самарской области ночью ожидаются заморозки на почве и в воздухе
1 мая 2024  15:36
В Самарской области ночью ожидаются заморозки на почве и в воздухе
593
Весь список